Docentes, alumnos, médicos y pacientes confluirán con organizaciones sociales, políticas y gremiales en una nueva masiva Marcha Federal Universitaria contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. Desde las 13, los diputados realizarán una sesión especial dentro del recinto para rechazar la decisión presidencial, que deberá contar con dos tercios de los votos de la Cámara. En paralelo, comenzarán a congregarse frente al Congreso decenas de miles de personas para protestar a favor de estas dos leyes que buscan actualizar presupuestos y salarios.
La oposición debate en Diputados rechazar los vetos de Milei
En VIVO - Actualizado hace 13 minutos
Con 132 diputados, la oposición consiguió quórum. Luego se aprobó tratar de manera conjunta el rechazo a los vetos del Presidente a la emergencia pediátrica y financiamiento universitario.
Hace 13 minutos
La UCR rechazará los vetos de Milei
El jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical, Rodrigo De Loredo, anunció que su bloque rechazará los vetos del presidente Javier Milei a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario.
Tanto Roberto Sánchez como Julio Cobos acotaron sus cuestionamientos a la ausencia de un presupuesto desde 2023.
Hace 26 minutos
Rosario sale a las calles contra los vetos de Milei y en defensa de la educación pública
Estudiantes, docentes, médicos, movimientos sociales, jubilados y sindicatos santafesinos dejarán en claro que los derechos básicos no se negocian. Docentes e investigadores de la UNR aseguran que el "ahogamiento no tiene fondo".
Investigadores y docentes de Rosario aseguran que la decisión del Gobierno contra las iniciativas evidencian la "política de crueldad y miseria planificada"
Hace 27 minutos
Pese a intervención oficial, el mercado opera en $1.531 el dólar a octubre
Mientras el BCRA ofrece dólar futuro a $1470,5 a fin de mes, para octubre ya se operan contrato en $1.531.
Hace 1 hora
Democracia para Siempre rechazará los vetos a Garrahan y universidades
El bloque de Democracia para Siempre anunció que rechazará los vetos a la emergencia pediátrica y al Financiamiento Universitario. "Vamos a votar para seguir siendo un país grande", afirmó la diputada Danya Tavela, en alusión al financiamiento universitario.
Por su parte, el jefe de la bancada, Pablo Juliano, afirmó sobre la emergencia pediátrica que "no es una cuestión de partidas presupuestarias". Además, llamó a terminar con "la industria del odio, del desmantelamiento y la insensibilidad".
Hace 1 hora
Llaryora llamó a los diputados a rechazar el veto de Milei contra universidades
Mientras se realiza Marcha Federal y la sesión en el Congreso, Llaryora aseguró que "sin educación, no hay progreso". Advirtió que vetar esta ley “es negar el futuro de la Argentina”.
Hace 1 hora
Un Milei golpeado enfrenta una multitudinaria marcha al Congreso contra los vetos
Tras los vetos del Gobierno, confluirán en el Congreso trabajadores de la salud, universitarios y jubilados. Adentro, los diputados decidirán si siguen avalando el ajuste de Javier Milei.
Hace 1 hora
Innovación Federal rechazará los vetos a Garrahan y universidades
La jefa de la bancada de diputados de Innovación Federal, Pamela Caletti, adelantó el rechazo al veto a la emergencia en pediatría y del financiamiento universitario.
Hace 1 hora
A qué hora es la marcha universitaria hoy 17 de septiembre
Hoy, miércoles 17 de septiembre a la tarde, movilizará parte del país para dejar un mensaje claro al gobierno de Javier Milei: la salud y la educación públicas no se negocian.
Este miércoles 17 de septiembre será la marcha universitaria contra los vetos de Javier Milei.
Hace 1 hora
Ex mileistas rechazarán el veto a Garrahan: "Equilibrio moral"
El diputado de Coherencia Carlos D'alessandro anunció el rechazo al veto a la emergencia pediátrica.
"No estamos hablando de romper el equilibrio fiscal, votar contra del Garrahan es romper el equilibrio moral", lanzó y llamó a la construcción de un "Estado eficiente".
Hace 1 hora
Marcha Federal Universitaria: la UPLaB se sumó en defensa de la educación pública
La Universidad Provincial de Laguna Blanca emitió un comunicado en el que rechazó el veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario, y alertó por el daño que genera en la sociedad a nivel nacional.
Hace 1 hora
Marcha universitaria hoy 17 de septiembre: dónde es y horario, provincia por provincia
Estudiantes, docentes, médicos, jubilados y sindicatos confluyen en el Congreso de la Nación para mostrar su oposición a los vetos presidenciales que atentan contra la Educación y la Salud. Conocé todos los detalles.
Hace 1 hora
Dos votos más en rechazo al veto a Garrahan y universidades.
La diputada de Producción y Trabajo Nancy Martínez Picón anunció el voto a la insistencia de la emergencia en pediatría y el financiamiento universitario.
Hace 1 hora
Bullrich, sobre los modales de Milei: "Hay que defender el proyecto sin insultos"
La ministra volvió a diferenciarse de los modales políticos del mandatario en medio de la interna en La Libertad Avanza.
Bullrich, sobre los modales de Milei: "Hay que defender el proyecto sin insultos"
Hace 1 hora
El FIT ratificó el rechazo a los vetos a Garrahan y universidades: "Peleando"
El diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores Christian Castillo ratificó el voto en contra al veto del presidente Javier Milei a la emergencia en pediatría y el financiamiento universitario.
"Hoy estoy peleando por mis compañeros y los no docentes", afirmó Castillo, docente universitario, que destacó que su bloque "nunca se puso la peluca". "Saludamos y acompañamos la causa del Garrahan", completó el diputado Alejandro Vilca.
Hace 2 horas
Baldes para todos: el gasto en viviendas volverá a bajar en términos reales
Dentro de los Servicios Sociales se destaca la partida en Vivienda y Urbanismo, que registrará un incremento de apenas 6%, por debajo incluso de la estimación de inflación para el año próximo.
Hace 2 horas
Tras el cuarto intermedio, se retomó la sesión: se aprobó seguir el debate sobre Garrahan y universidades
La Cámara de Diputados retomó la sesión tras el cuarto intermedio pedido por su titular, Martín Menem. Tras quince minutos de debate, se propuso que se hará un debate de los dos temas (veto a emergencia en pediatría y financiamiento universitario) con tiempo acordado.
El Cuerpo acompañó el tratamiento de emergencia en pediatría por 173 votos a favor y 69 en contra. Luego, la Cámara respaldó el tratamiento del financiamiento universitario con 172 votos a favor y 70 en contra.
El cuarto intermedio se pidió luego de el jefe de la bancada de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, que solicitó una moción de orden para que se vote sin debate. Finalmente, el ex candidato a vicepresidente retiró su pedido.
El jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, había propuesto que se pase los temas a la comisión de Hacienda y Presupuesto.
Hace 2 horas
Garrahan y universidades: cuarto intermedio en Diputados
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidió un cuarto intermedio con los jefes de bloque en la sesión en la que se tratan los vetos a la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario.
Hace 2 horas
Garrahan y universidaes: Pichetto pidió que se vote sin debate
El jefe de la bancada de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, pidió una moción de orden para que se vote el rechazo a los vetos a la emergencia pediátrica y financiamieto universitario sin debate.
El titular de la Cámara, Martín Menem, pidió un cuarto intermedio para mantener el acuerdo de labor parlamentaria.
Hace 2 horas
Juró Facundo Prades tras la renuncia de Acevedo
La Cámara de Dipuados le aceptó la renuncia a Sergio Acevedo, que irá al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.
El ex gobernador, que dejó el bloque Por Santa Cruz, fue saludado por varios de sus pares.
En su lugar, tomó juramento Facundo Prades, ex intendente de Caleta Olivia.
Hace 2 horas
En la previa de la marcha, el Gobierno sale a perseguir docentes
Se trata de un accionar similar al de otras manifestaciones masivas en las que se difundieron canales para denunciar presunta "extorsión sindical" por parte de los organizadores de las protestas. También hubo escraches a profesores en redes.
Hace 3 horas
Hay quórum: comenzó la sesión en Diputados para rechazar los vetos
La oposición de la Cámara de Diputados consiguió quórum y comenzó la sesión en que se buscará rechazar los vetos del presidente Javier Milei a la emergencia pediátrica y financiamiento universitario.
Con 132 diputados, la vicepresidenta Primera, Cecilia Moreau, dio inicio a la sesión que se espera que dure 15 horas.
Además de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda y los Trabajadores, se sumaron los salteños y misioneros de Innovación Federal. También se sentó gran parte de la bancada del radicalismo.
Hace 3 horas
El dólar mayorista se negocia en $ 1.474 y el BCRA empezó a vender reservas
El mayorista ya opera a $ 1.474, por encima del techo de la banda de flotación, y el Banco Central debió salir a vender reservas para frenarlo.
Hace 3 horas
INCAA: la Justicia ordenó reincorporar a cinco empleados del colectivo trans despedidos
La medida devolvió a sus trabajadores a los puestos de trabajo en el marco de la ley de cupo trans que los ampara. Habían sido despedidos en el marco del plan de reestructuración del instituto.
INCAA: la Justicia ordenó reincorporar a cinco empleados del colectivo trans despedidos
Hace 3 horas
Universidades piden a diputados votar como "dignos hijos" del sistema público
En la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria en las puertas del Congreso, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron por la "profundización del ajuste y el desfinanciamiento" que promueve el gobierno de Javier Milei. También le pidieron a los legisladores que voten como "dignos hijos" de la universidad pública.
"Frente a la falta de respuesta y sensibilidad, la negación al diálogo, la difamación y los agravios; y la profundización del ajuste y el desfinanciamiento, salimos a la calle por tercera vez para pedirle al gobierno del Presidente Javier Milei que cese en el hostigamiento", expresaron en un documento en conjunto.
Asimismo, reclamaron a los legisladores nacionales que "no abandonen ni dejen morir a la salud y la universidad pública, a la ciencia nacional, que cuiden a nuestros mayores y a los más jóvenes".
Las entidades destacaron que son millones las personas que asisten a las universidades en busca de un futuro mejor y recordaron que muchos legisladores son egresados del sistema público: “Les pedimos que cuando tomen decisiones lo hagan como dignos hijos de nuestra Universidad, garantizando que las generaciones del presente y las que vengan, tengan las mismas posibilidades que ustedes tuvieron".
Hace 3 horas
Pichetto, sobre el rechazo a los vetos de Milei: "Bastante cercano"
El jefe del bloque de Encuentro Federal (EF), Miguel Ángel Pichetto, afirmó que hay "un número bastante cercano" para que se de el rechazo de los vetos del presidente Javier Milei al Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica.
"Estamos cerca en en el Hospital Garrahan. Vamos a ver si nos acercamos a los dos tercios en Universidades", dijo Pichetto al ingresar al Congreso.
Hace 4 horas
Grabois advirtió por "coimas" en Diputados en la previa de la sesión
El dirigente social Juan Grabois alertó que si la Cámara de Diputados no logra rechazar el veto presidencial al financiamiento a las universidades y a los hospitales pediátricos es "porque el gobierno decidió pagar coimas en vez de salud y educación".
"Todo el pueblo argentino tiene que saber lo siguiente: si hoy la oposición no logra aprobar el financiamiento de las universidades, el Garrahan y la emergencia pediátrica, es porque el gobierno decidió pagar coimas en vez de salud y educación... y hubo legisladores que las aceptaron. Esto es asi. Cualquier otra cosa que te digan es verso", escribió Grabois en su cuenta de X.
Hace 4 horas
Randazzo votará contra el veto de Milei: "Lo más valioso"
El diputado de Encuentro Federal (EF) Florencio Randazzo se expresó a favor de rechazar el veto de Javier Milei al Financiamiento Universitario y calificó a las universidades nacionales como "lo más valioso" que tiene el país.
"Hoy los diputados tienen que estar a la altura. No hay futuro posible si no defendemos lo más valioso que tenemos: la educación pública #NoAlVeto", escribió Randazzo en su cuenta de X.
Hace 4 horas
De la Sota rechazará el veto de Milei: "Hoy acompaño a quienes marchan"
La diputada nacional por Encuentro Federal (EF) Natalia de la Sota respaldó el reclamo de la comunidad educativa y anunció que rechazará en el recinto el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
"Hoy acompaño a quienes marchan en su defensa. Voy a rechazar el veto presidencial y a trabajar para impedir el ajuste al sistema universitario que propone el presupuesto 2026 presentado por Milei", escribió De la Sota en su cuenta de X.
Y en esa línea, siguió: "Defender hoy a las universidades, a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y no docentes, a nuestros científicos e investigadores es proteger nuestro futuro y nuestra soberanía.
Hace 4 horas
Kicillof irá junto a su gabinete a la Marcha Universitaria
El Gobernador bonaerense estará presente en una multitudinaria marcha que en las últimas horas sumó varias adhesiones. La CGT, ATE y otros gremios también dirán presente.
Hace 4 horas
Marcha Universitaria contra el ajuste de Milei: cómo será la movilización en Córdoba
Este miércoles, Córdoba se movilizará para dejarle en claro al Gobierno nacional que la salud y educación públicas no se negocian. Los ojos estarán puestos en el Congreso y la decisión de los diputados sobre los vetos.
Hace 5 horas
Los argentinos valoran la universidad pública y esperan que los Diputados voten a favor
Una gran mayoría de los argentinos tiene una imagen positiva de la universidad pública y entienden que los diputados tienen que apoyar su presupuesto. Además, según un sondeo de Proyección, el veto perjudica a Milei.
Hace 7 horas
Los argentinos valoran la universidad pública y esperan que los Diputados voten a favor
Una gran mayoría de los argentinos tiene una imagen positiva de la universidad pública y entienden que los diputados tienen que apoyar su presupuesto. Además, según un sondeo de Proyección, el veto perjudica a Milei.
La poda al presupuesto universitario ya fue motivo de dos marchas multitudinarias -de las más grandes de los últimos tiempos- en 2024 y promete asegurar otra gran movilización este miércoles frente al Congreso cuando Diputados trate el rechazo al veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento. Por más que el Gobierno intente demonizar a la universidad pública con cuentos de ñoquis y demás, la institución mantiene una imagen positiva del 89% y un casi absoluto 94% la considera fundamental para el desarrollo del país. En base a eso, un 71,2% consideró que el veto perjudicaba la imagen de Milei.
Hace 8 horas
La motosierra escondida: el plan de Milei para 2026 que no dijo en la cadena nacional
Una lectura más exhaustiva del proyecto de Presupuesto da cuenta de las trampas que le permitirán a Milei continuar en la práctica con la motosierra social, pese a los anuncios de aumentos para salud, discapacidad, universidades y jubilaciones.
El presidente Javier Milei, en medio de un discurso enfocado a calmar a los inversores, arrojó algunos números al azar sobre partidas vinculadas a la Salud, la Educación y los jubilados. Aseguró, sin mayores precisiones, que el proyecto de Presupuesto 2026 contempla mejoras reales –es decir, descontada la inflación—en esas partidas. Sin embargo, sus afirmaciones, con una lectura más exhaustiva del proyecto, dan cuenta de las trampas que le permitirán en la práctica continuar con la motosierra social.
Hace 9 horas
Así seguirá el ajuste en pensiones por discapacidad, AUH y jubilaciones
Pese al aumento anunciado por Milei, el proyecto enviado al Congreso prevé una reducción del 13% en la cantidad total de titulares de las PNC por Invalidez.
Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 que incluye un fuerte recorte en la cantidad de beneficiarios de pensiones por discapacidad, jubilaciones y AUH.
Javier Milei afirmó anoche que en el Presupuesto 2026 se les dará un aumento del 5% real a los pensionados por discapacidad. Pero este anuncio contiene una gran trampa (o dos): en verdad, esto se hará mediante un enorme recorte del 13% en la cantidad de beneficiarios totales. De hecho, la eliminación del total de titulares también alcanza, aunque más levemente, a la AUH y a las jubilaciones, entre otros ítems de la seguridad social.
Hace 9 horas
El Presupuesto pone en riesgo más de 4.000 puestos de trabajo en Tierra del Fuego
La reducción de aranceles que ratifica el Presupuesto 2026 puede significar un golpe letal al aparato productivo de los fueguinos. Después de diciembre, se puede reactivar uno de los conflictos sociales más pesados de este año.
En línea con su política contraria al desarrollo de la industria nacional, el proyecto del Presupuesto 2026 que envió el presidente Javier Milei al Congreso bajará los aranceles a celulares, consolas y electrónicos. La decisión profundiza la incertidumbre y pone en riesgo miles de empleos en Tierra del Fuego, provincia insignia para el sector.
08:00 | 17/09/2024
El Gobierno militariza el Congreso antes de la sesión
Un megaoperativo con más de 1.100 efectivos de distintas fuerzas federales custodiarán el Congreso mientras se realice la sesión en rechazo a los vetos de Javier Milei a las leyes que benefician universidades nacionales y hospitales pediátricos.
Una vez más, el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich desplegará en las calles efectivos de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
07:15 | 17/09/2024
Un Milei golpeado enfrenta una multitudinaria marcha al Congreso contra los vetos
Tras los vetos del Gobierno, confluirán en el Congreso trabajadores de la salud, universitarios y jubilados. Adentro, los diputados decidirán si siguen avalando el ajuste de Javier Milei.
Este miércoles, la Cámara de Diputados tratará los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Salud Pediátrica y la oposición necesita el apoyo de dos tercios del recinto para que las leyes queden firmes. Afuera del Congreso, habrá una movilización, que se espera que sea masiva, en la que confluirán trabajadores de la salud, jubilados y la comunidad universitaria: habrá docentes, no docentes y estudiantes.