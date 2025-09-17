La oposición debate en Diputados rechazar los vetos de Milei

En la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria en las puertas del Congreso, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron por la "profundización del ajuste y el desfinanciamiento" que promueve el gobierno de Javier Milei. También le pidieron a los legisladores que voten como "dignos hijos" de la universidad pública.

"Frente a la falta de respuesta y sensibilidad, la negación al diálogo, la difamación y los agravios; y la profundización del ajuste y el desfinanciamiento, salimos a la calle por tercera vez para pedirle al gobierno del Presidente Javier Milei que cese en el hostigamiento", expresaron en un documento en conjunto.

Asimismo, reclamaron a los legisladores nacionales que "no abandonen ni dejen morir a la salud y la universidad pública, a la ciencia nacional, que cuiden a nuestros mayores y a los más jóvenes".

Las entidades destacaron que son millones las personas que asisten a las universidades en busca de un futuro mejor y recordaron que muchos legisladores son egresados del sistema público: “Les pedimos que cuando tomen decisiones lo hagan como dignos hijos de nuestra Universidad, garantizando que las generaciones del presente y las que vengan, tengan las mismas posibilidades que ustedes tuvieron".