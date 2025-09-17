Arrancó el principio del fin: el BCRA empezó a vender los dólares del FMI

El Banco Central comenzó este miércoles a vender los dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional en una intervención por 53 millones cuando la divisa tocó el techo de la banda de flotación en 1474,5 pesos. Lo tuvo que hacer pese a las operaciones colaterales que intentaron evitar hasta última momento enviar la señal que es interpretada en el mercado financiero como el principio del fin del actual programa monetario y cambiario.

“Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando. No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia”, advirtió no se supo bien a quién el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, “el Messi de las Finanzas” como alguna vez lo definió el ex presidente Mauricio Macri cuando ocupaba su gabinete.

Mientras Caputo buscaba culpables en las “cuevas”, el mercado registró la debilidad política del presidente Javier Milei, quien no logró sostener en la Cámara de Diputados el veto a dos proyectos de ley que tienen poco impacto económico pero fueron tomados como una señal de la capacidad de llevar adelante su programa de Gobierno.

La pérdida de confianza también se reflejó en la disparada de los Credit Default Swap (CDI) que cotizaron al máximo desde septiembre del año pasado pese a que no hay pagos próximos que puedan derivar en un inminente default de la deuda pública.

El dólar mayorista finalmente cerró en 1.474 pesos, el minorista en 1.485 y el tarjeta 1930,50 pesos, mientras los financieros subieron 1,1% el MEP a 1.486,47 pesos y 1,2% el CCL a 1.499,85 pesos.

El dólar oficial sigue rompiendo récords

Los bonos perdieron 2,8% el AL30 y 3,9% el GD30, con rendimientos que se ubica n en Tasas Internas de Retorno de 23% y 19%, respectivamente, alejando cualquier posibilidad de obtener financiamiento en dólares. En el mercado bursátil, las acciones cayeron 1,4% según el Merval medido en dólares y las ADR entre 2% y 3% en promedio.

Un miércoles negro en todo sentido para el Gobierno

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos a las leyes de emergencia nacional en pediatría y financiamiento universitario, en una sesión seguida por una movilización multitudinaria frente al Congreso, que se repitió en las principales ciudades del país.

Más tarde, también el mercado recibió la confirmación de dos datos económicos que generan preocupación: en el segundo trimestre de 2025, en términos desestacionalizados, el producto interno bruto (PIB) descendió 0,1% respecto al primer trimestre del año, mientras todos los indicadores sostienen que la caída de actividad continuó en julio y agosto, por lo que quedó en la puerta de la recesión técnica.

Dentro del componente del PIB, tuvieron una caída trimestral, en términos desestacionalizados, las exportaciones (-2,2%), el consumo privado (-1,1%) y la Formación bruta de capital fijo (-0,5%), mientras solo mostró una expansión de 1,1% el consumo público, toda una contradicción del liberalismo libertario de Milei.

El segundo dato fue la sorpresiva aceleración de la inflación mayorista a 3,1% en agosto, compuesta por un incremento de 3,1% en los productos nacionales y 2,9% en los productos importados, que absorbieron parte del incremento de la divisa en ese mes y por eso puede ser una señal de mayor nivel en septiembre.

“Increíble la velocidad con que la economía ha desmejorado en los últimos meses. Por ejemplo, con el dólar en $1.222 Caputo decía ‘Comprá, no te la pierdas campeón’ era 2/7, hoy en $1.475 superó el techo de la banda y el BCRA tuvo que vender u$s 53 millones”, sintetizó en la red social “X” el analista financiero Christian Buteler.

En un mercado no tan demandado, el BCRA vendió 53 millones

El mercados de cambios arrancó con las posturas puestas por el BCRA por 200 millones de dólares a 1.474,5 pesos y por un par de horas se movió por debajo, pero en cuanto empezó la presión compradora la divisa subió y ejecutó las órdenes que deben actuar como techo de la oferta.

“El BCRA no vendió dólares, compró pesos”, fue la forma de satirizar al presidente Milei que se popularizó en el mercado.

El mercado satirizó al presidente Javier Milei

La presión sobre el dólar en el mercado oficial se ejecutó pese a la tibia baja de 25 puntos porcentuales que dispuso la Reserva Federal de Estados Unidos, a un rango de 4% a 4,25%, cediendo a la presión del presidente Donald Trump y enviando un mensaje de pérdida de independencia a los mercados.

Además de vender 53 millones de dólares, el BCRA tuvo una posición activa en el mercado de futuros, donde llegó a vender contratos a septiembre por debajo del valor que se operaba en el mercado de contado, como una estrategia para bajar el precio.

Las operaciones de futuro se alejan de la banda superior

En el mercado de futuros se terminaron operando contratos por 903 millones de dólares y el BVRA se estima que vendió unos 90 millones a septiembre sin lograr el resultado buscado.

Los depósitos del sector público (incluye organismos nacionales, provincias y municipios) cayeron el lunes, último datos disponible, 17 millones de dólares y acumulan en el mes un retroceso de 222 millones de dólares, que se estima fueron utilizados para intervenir en el mercado en un cambio de estrategia para que no aparezca el Tesoro como vendedor.