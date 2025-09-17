Se aceleró la inflación mayorista y en agosto superó el 3% mensual

El nivel general del Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 3,1% en agosto respecto del mes anterior, lo que implica una aceleración respecto al número de julio (2,8%). Según informó el INDEC este miércoles, la suba es consecuencia de un alza de 3,1% en los “Productos nacionales” y de 2,9% en los “Productos importados”.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,61%), “Productos refinados del petróleo” (0,55%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,36%), “Petróleo crudo y gas” (0,29%) y “Sustancias y productos químicos” (0,23%).

En lo que va de septiembre el dólar mayorista se negocia ya unos 127,4 millones de dólares. En lo que va del mes el mayorista ya sube un 9,8% y un 41,1% interanual, lo que impactará en los precios al por mayor de ese mes.

Los principales aumentos:

Productos agropecuarios: 5,5%

Petróleo crudo y gas: 3,6%

Productos minerales no metalíferos: 1,3%

Manufacturados y energía eléctrica: 2,8%

Productos manufacturados: 2,8%

Alimentos y bebidas: 1,6%

Tabaco: 6%

Prendas de materiales textiles: 1,8%

Cuero, artículos de marroquinería y calzado: 2,3%

Madera y productos de madera excepto muebles: 3,3%

Productos refinados del petróleo: 5,2%

Máquinas y equipos: 1,9%

Máquinas y aparatos eléctricos: 2,4%

Equipos para medicina e instrumentos de medición: 5,4%

Productos importados: 2,9%

La inflación minorista

La inflación de agosto finalizó con un controvertido 1,9% de alza, pese a la suba del dólar que había impactado en los valores de las primeras semanas de agosto. La cifra supera el 1,6% de la medición de la Ciudad. El INDEC dio a conocer, este miércoles, la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, de acuerdo con el calendario previsto por el organismo, y se destaca que la marca se ubicó en los mismos valores de julio previo.

El nivel general del IPC registró un alza mensual de 1,9% en agosto y acumuló en el año una variación de 19,5%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 33,6%. La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en Adquisición de vehículos y en Combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), por incrementos en Tabaco.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas en las regiones Pampeana, Noreste y Cuyo. En cambio, en GBA y Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte y, en Noroeste, en Restaurantes y hoteles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,0%) y Estacionales (-0,8%).