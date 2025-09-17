El FMI designó nuevo jefe del organismo frente a Argentina

La directora del FMI junto al ministro de Economía Luis Caputo

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, nombró a Nigel Chalk como director del Departamento del Hemisferio Occidental (DHE), quien asumirá su nuevo cargo a partir del 27 de octubre próximo. Chalk, que asumirá un día después de las elecciones legislativas nacionales, reemplazará al chileno Rodrigo Valdés y tendrá entre sus funciones llevar adelante las negociaciones con la Argentina.

De nacionalidad británica e irlandesa, Chalk aporta al cargo casi tres décadas de experiencia en el Fondo. El organismo destacó “su profundo conocimiento institucional, su visión estratégica y su liderazgo sereno le han granjeado un amplio respeto en toda la institución”.

“La amplia experiencia, el buen juicio y la firmeza de Nigel nos han guiado a muchos de nosotros ante desafíos complejos”, declaró Georgieva en un comunicado en el que resaltó: “Me complace enormemente que ahora aporte estas cualidades al cargo de Director”.

Desde 2014, Chalk se desempeñó como subdirector del Departamento de Salud y Desarrollo Humano (WHD), supervisando las operaciones de vigilancia y préstamos para economías clave como Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, Jamaica, México y Surinam. Durante este tiempo, se desempeñó como director interino y jefe de Misión para Estados Unidos, liderando once consultas consecutivas del Artículo IV en cuatro administraciones diferentes.

Chalk también aporta experiencia en el sector privado. De 2012 a 2013, fue director general y jefe de Investigación de Asia (excepto Japón) en Barclays Bank en Singapur, donde codirigió la investigación global y presentó las perspectivas de la firma sobre Asia a sus clientes. Este cargo enriqueció su comprensión de la intersección entre la labor del Fondo y los mercados de capitales globales.

Licenciado por la Universidad de Liverpool, Chalk tiene una maestría en Economía por la London School of Economics y un doctorado y una maestría en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. Ha impartido docencia en la UCLA y la Universidad de Rutgers, y ha publicado extensamente sobre política fiscal y monetaria y reforma financiera.

“El nombramiento de Nigel refleja su excepcional trayectoria de servicio y liderazgo; confío en que seguirá impulsando la labor del WHD y fortaleciendo la participación del Fondo en toda la región”, concluyó Georgieva.

