Diputado Juliano: "Este Gobierno hace un ajuste sin sentido, baja los números por bajarlos"

Apenas minutos después de que la Cámara de Diputados rechazara los vetos de Javier Milei a la ley de emergencia nacional pediátrica y a la de financiamiento universitario, el diputado y presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, criticó el Presupuesto 2026 que el Gobierno presentó este lunes "en 15 minutos" -"hace un ajuste sin sentido, baja los números por bajarlos"- y defendió la decisión que se tomó en el pleno parlamentario: "El Presidente dijo que la salud es una de sus prioridades. Entonces explicame cómo lo que estamos haciendo en el Congreso es 'un golpe institucional'".

En una entrevista con El Destape 1070, el diputado apuntó contra la administración libertaria después de su derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. "Estamos en presencia de un Gobierno que estaba enamorado de si mismo. Creía que puede usar a los gobernadores un rato, cuando le servía. Perdió el registro de lo profundo, de lo importante, de lo imprescindible", sentenció y agregó: "Está jugando fichas sin sentidos porque no fue el Congreso el que designó a Catalán, quien no llamó a ningún gobernador."

Y luego continuó: "El Gobierno está perdiendo el patrón registro del esfuerzo que está haciendo la base que lo votó." Como ejemplo, volvió a poner el Presupuesto presentado esta semana. "Se nos había pedido que en los proyectos de ley pongamos de dónde van a salir las partidas y después el presidente va en una cadena y en 15 minutos no dice de dónde va a salir la plata," cuestionó. "Los números del Presupuesto esconden que no son sus prioridades genuinas", aseguró, en referencia a la salud y la educación públicas.

Juliano, sobre el panorama electoral del Gobierno: "Perdieron registro de lo importante"

"Estamos en presencia de un Gobierno que perdió el tiempo en el trampolín de la imprudencia. Estaban enamorados de sí mismos", aseguró Juliano a par que criticó lo que consideró un "uso" de los gobernadores: "Convocaron al Pacto de Mayo que al final salió en julio, manipularon a los gobernadores llamándolos un ratito, trayéndolos para cualquier lado, para después repetirles la misma cantinela", afirmó.

"El Gobierno perdió registro de lo importante, de lo profundo y de lo necesario. Todo era un cuentito lo del diálogo. No fue el Congreso el que eligió a Spagnuolo ni el que puso a Catalán de ministro. Están jugando fichas sin sentido", sostuvo Juliano. Y concluyó contundente: "No pueden recomponer el aire después de una derrota electoral".