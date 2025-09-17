EN VIVO
Congreso

Ley de Financiamiento Universitario: uno por uno, quién votó a favor y en contra del veto de Milei

Días atrás, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. Qué diputados respaldaron el ataque a las universidades y quiénes lo rechazaron.

17 de septiembre, 2025 | 17.38

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La votación culminó con 174 votos a favor de rechazar el veto, 67 en contra y dos abstenciones. De esta manera, esta nueva derrota del mandatario libertario y su ajuste debe pasar a ser discutido en el Senado.

El veto de Milei a las universidades y a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica llegó en uno de los momentos más débiles de su gobierno: dólar al alza, derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y con las dos cámaras del Congreso de la Nación rechazando el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Afuera del parlamento, trabajadores y docentes universitarios protestaron en una nueva Marcha Federal Universitaria, que confluyó en el centro porteño con las movilizaciones de los trabajadores de la salud y los jubilados, que todos los miércoles reclaman a los diputados. A la marcha masiva y multisectorial se sumaron, además, sindicatos y ciudadanos independientes.

En la previa de la votación en la Cámara de Diputados, el Presidente había redoblado su ataque a las universidades nacionales. En el discurso que dio en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay, Milei declaró: "Siguen asustando a la gente con que las queremos cerrar lo cual es falso". 

Veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario: cómo votó cada diputado.

"Las cuentas a las universidades no solo que no cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades no quieren ser auditadas", agregó. Sin embargo, tan solo días atrás, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todas las universidades nacionales, alertó por la poca asignación que el Gobierno otorgó a las universidades en el proyecto de ley de Presupuesto 2026 que envió al Congreso. 

Los diputados que votaron contra el financiamiento universitario

  • AJMECHET, SABRINA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
  • ALMIRON, LISANDRO La Libertad Avanza Corrientes NEGATIVO
  • ANSALONI, PABLO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • ARABIA, DAMIAN Pro C.A.B.A. NEGATIVO
  • ARAUJO, MARIA FERNANDA La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
  • ARDOHAIN, MARTIN Pro La Pampa NEGATIVO
  • BACHEY, KARINA ETHEL Pro San Luis NEGATIVO
  • BALLEJOS, NANCY Pro Entre Ríos NEGATIVO
  • BENEDIT, BELTRAN La Libertad Avanza Entre Ríos NEGATIVO
  • BENEGAS LYNCH, BERTIE La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • BESANA, GABRIELA Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • BONGIOVANNI, ALEJANDRO Pro Santa Fe NEGATIVO
  • BORNORONI, GABRIEL La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
  • CAMPERO, MARIANO Liga Del Interior Eli Tucumán NEGATIVO
  • CAPOZZI, SERGIO EDUARDO Pro Rio Negro NEGATIVO
  • CERVI, PABLO Liga Del Interior Eli Neuquén NEGATIVO
  • ORREA LLANO, FACUNDO La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
  • DE SENSI, MARIA FLORENCIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • DIEZ, ROMINA La Libertad Avanza Santa Fe NEGATIVO
  • EMMA, NICOLAS La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
  • ESPERT, JOSE LUIS La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • FERNANDEZ MOLERO, DAIANA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
  • FERREYRA, ALIDA La Libertad Avanza C.A.B.A. NEGATIVO
  • FINOCCHIARO, ALEJANDRO Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • GARCIA, CARLOS La Libertad Avanza Chaco NEGATIVO
  • GARRAMUÑO, RICARDO Somos Fueguinos Tierra del Fuego NEGATIVO
  • GARRIDO, JOSE LUIS Por Santa Cruz Santa Cruz NEGATIVO
  • GIUDICI, SILVANA Pro C.A.B.A. NEGATIVO
  • HUESEN, GERARDO La Libertad Avanza Tucumán NEGATIVO
  • IBAÑEZ, MARIA CECILIA La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
    IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO Pro C.A.B.A. NEGATIVO
  • LASPINA, LUCIANO ANDRES Pro Santa Fe NEGATIVO
    LEMOINE, LILIA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • LLANO, MERCEDES La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
  • MACYSZYN, LORENA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • MAQUIEYRA, MARTIN Pro La Pampa NEGATIVO
  • MARQUEZ, NADIA La Libertad Avanza Neuquén NEGATIVO
  • MARTINEZ, ALVARO La Libertad Avanza Mendoza NEGATIVO
  • MAYORAZ, NICOLAS La Libertad Avanza Santa Fe NEGATIVO
  • MENEM, MARTIN La Libertad Avanza La Rioja NEGATIVO
  • MILMAN, GERARDO Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • MONTENEGRO, GUILLERMO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • MONTI, FRANCISCO Liga Del Interior Eli Catamarca NEGATIVO
  • MORENO OVALLE, JULIO La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
  • OMODEO, PAULA Creo Tucumán NEGATIVO
  • OROZCO, EMILIA La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
  • PAULI, SANTIAGO La Libertad Avanza Tierra del Fuego NEGATIVO
  • PELUC, JOSE La Libertad Avanza San Juan NEGATIVO
  • PICAT, LUIS ALBINO Liga Del Interior Eli Córdoba NEGATIVO
  • PIPARO, CAROLINA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • PONCE, MARIA CELESTE La Libertad Avanza Córdoba NEGATIVO
  • QUINTAR, MANUEL La Libertad Avanza Jujuy NEGATIVO
  • QUIROZ, MARILU Pro Chaco NEGATIVO
  • RITONDO, CRISTIAN A. Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • RODRIGUEZ MACHADO, LAURA Pro Córdoba NEGATIVO
  • SANCHEZ WRBA, JAVIER Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • SANTILLI, DIEGO Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • SANTURIO, SANTIAGO La Libertad Avanza Buenos Aires NEGATIVO
  • SOTOLANO, MARIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • TORTORIELLO, ANIBAL Pro Rio Negro NEGATIVO
  • TOURNIER, JOSE FEDERICO Liga Del Interior Eli Corrientes NEGATIVO
  • TREFFINGER, CESAR La Libertad Avanza Chubut NEGATIVO
  • VASQUEZ, PATRICIA Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • VILLAVERDE, LORENA La Libertad Avanza Rio Negro NEGATIVO
  • YEZA, MARTIN Pro Buenos Aires NEGATIVO
  • ZAPATA, CARLOS RAUL La Libertad Avanza Salta NEGATIVO
