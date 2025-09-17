La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La votación culminó con 174 votos a favor de rechazar el veto, 67 en contra y dos abstenciones. De esta manera, esta nueva derrota del mandatario libertario y su ajuste debe pasar a ser discutido en el Senado.
El veto de Milei a las universidades y a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica llegó en uno de los momentos más débiles de su gobierno: dólar al alza, derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y con las dos cámaras del Congreso de la Nación rechazando el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Afuera del parlamento, trabajadores y docentes universitarios protestaron en una nueva Marcha Federal Universitaria, que confluyó en el centro porteño con las movilizaciones de los trabajadores de la salud y los jubilados, que todos los miércoles reclaman a los diputados. A la marcha masiva y multisectorial se sumaron, además, sindicatos y ciudadanos independientes.
En la previa de la votación en la Cámara de Diputados, el Presidente había redoblado su ataque a las universidades nacionales. En el discurso que dio en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay, Milei declaró: "Siguen asustando a la gente con que las queremos cerrar lo cual es falso".
"Las cuentas a las universidades no solo que no cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades no quieren ser auditadas", agregó. Sin embargo, tan solo días atrás, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todas las universidades nacionales, alertó por la poca asignación que el Gobierno otorgó a las universidades en el proyecto de ley de Presupuesto 2026 que envió al Congreso.
Los diputados que votaron contra el financiamiento universitario
