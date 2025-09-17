La calle festeja el rechazo a los vetos de Milei

Mientras la Cámara de Diputados debate los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Salud Pediátrica, comienzan a llegar las columnas de la marcha multisectorial convocada al Congreso.

Ya llegaron a la Plaza de los Dos Congresos los trabajadores del Hospital Garrahan, que cuentan con el apoyo de todos sus colegas del sector de la salud. La Marcha Federal Universitaria también comienza a arribar al parlamento, con salidas desde múltiples zonas. Además, anunciaron que marcharían la CGT y las dos CTA.

En su cuenta de X, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, celebró la adhesión de los estatales al paro nacional. "Se terminó la paciencia. Ya no existe ninguna expectativa con este Gobierno. Hoy tenemos que ejercer una fuerte presión porque repartieron plata a muchos gobernadores para que los diputados cambien su voto", escribió Aguiar en su cuenta de X.

Minutos antes de las 15, los trabajadores del Garrahan hicieron un acto frente al Congreso, donde denunciaron el ajuste del Gobierno nacional. "Resulta claro que la agresión al Garrahan forma parte de un ataque a la salud pública. Los residentes son parte esencial del sistema y del equipo de salud y constituyen la garantía de su funcionamiento futuro. La reforma intempestiva e inconsulta del ministro -el empresario Lugones- al sistema de residencias nacionales expresada en la resolución 2109 debilita la formación, precariza condiciones laborales y rompe un sistema probado, justo y eficaz. Expresamos nuestro más enérgico rechazo a esta reforma y reivindicamos la organización y lucha de los residentes que deben contar con salarios y condiciones laborales dignas en todas las jurisdicciones del país. ¡Basta de precarización, pobreza y aprietes! ¡Sin residentes no hay hospital!", expresaron cuando leyeron el documento.

Un rato después, llegó a la plaza el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Las mejores fotos de la marcha, por Antú Divito Trejo

Foto: Antú Divito Trejo

Foto: Antú Divito Trejo

Foto: Antú Divito Trejo

Foto: Antú Divito Trejo

Foto: Antú Divito Trejo

Foto: Antú Divito Trejo

Foto: Antú Divito Trejo

Foto: Antú Divito Trejo