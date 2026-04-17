El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se burló de las causas por presunta corrupción que pesan en su contra al publicar una historia de Instagram en la que se mofa de las novedades en el proceso judicial que publica la prensa.

"Urgente: Adorni se habría comprado un queso rallado y 100 de crudo. Ampliaremos", posteo en sus historias el exvocero presidencial.

A pesar de la chanza del ministro coordinador, la Justicia tiene bajo la lupa su patrimonio por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni realizó viajes y compró propiedades que, hasta el momento, no pudo justificar.

La última novedad fue publicada este jueves por El Destape, medio que reveló un tercer viaje de lujo del funcionario al exclusivo hotel Llao Llao Bariloche.