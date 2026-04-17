El Gobierno llega al cierre de la semana con varios frentes abiertos y una estrategia que no se mueve del eje: sostener el rumbo económico y blindar políticamente a Manuel Adorni, incluso a costa de la imagen del presidente Javier Milei y su gestión. El jefe de Gabinete siguen en el centro de la escena, con respaldo de forma explícita por la Casa Rosada pese a que el escándalo continúa escalando y suma nuevos elementos, como la aparición de un viaje al exclusivo hotel Llao Llao. El clima de tensión convive con un dato que marcó la semana: la inflación de marzo fue del 3,4%, según el INDEC, con una aceleración respecto de los meses previos que vuelve a poner presión sobre el programa económico. En paralelo, el Ejecutivo también dio una señal fuerte en el plano institucional al llevar a la Corte Suprema la reforma laboral mediante un “per saltum”, en un intento por frenar su suspensión y precipitar una definición en el máximo tribunal. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Adorni se burló de una nueva prueba en su contra: "Queso y crudo"
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Los hermanos Milei insisten en dar señales de respaldo al jefe de Gabinete, pero no logran correr de la escena política la causa por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.
Hace 1 hora
Adorni se toma en chiste las causas por presunto enriquecimiento ilícito
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se burló de las causas por presunta corrupción que pesan en su contra al publicar una historia de Instagram en la que se mofa de las novedades en el proceso judicial que publica la prensa.
"Urgente: Adorni se habría comprado un queso rallado y 100 de crudo. Ampliaremos", posteo en sus historias el exvocero presidencial.
A pesar de la chanza del ministro coordinador, la Justicia tiene bajo la lupa su patrimonio por presunto enriquecimiento ilícito. Adorni realizó viajes y compró propiedades que, hasta el momento, no pudo justificar.
La última novedad fue publicada este jueves por El Destape, medio que reveló un tercer viaje de lujo del funcionario al exclusivo hotel Llao Llao Bariloche.
Hace 2 horas
El FMI obligó a Milei a liberar más pesos y regular la tasa para estabilizar la economía
El Banco Central volvió a emparchar el sistema de encajes, el dinero que tienen que mantener inmovilizados los bancos, para cumplir con la orden del Fondo Monetario Internacional. También vuelve a intervenir en la administración de la liquidez. El FMI condicionó el desembolso de 1.000 millones de dólares a la aprobación de un régimen que estabilice la tasa de interés.
La administración de Javier Milei adoptó el jueves las medidas que le reclamó el Fondo Monetario Internacional para estabilizar la tasa de interés y liberar más pesos para reactivar el mercado, que fueron la condición impuesta para aprobar la segunda revisión del acuerdo y liberar un nuevo desembolso por unos 1.000 millones de dólares, que se esperan para esta misma semana.
Hace 2 horas
Otro viaje familiar de Adorni: fue al lujoso hotel Llao Llao en Bariloche
Se trata de un tercer viaje de lujo previo a los de Aruba y Punta del Este. Hacía sólo seis meses que había asumido como funcionario de Milei. Los exorbitantes precios: el alojamiento superó los 2.600 dólares y un té con masitas puede costar $90.000.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni suma otro viaje familiar, esta vez al exclusivo hotel Llao Llao Bariloche. Fue el fin de semana largo del 20 al 24 de junio de 2024, a medio año de asumir como vocero de Javier Milei. Es el tercer viaje de placer que se le conoce a pesar de que afirmó que su única escapada como funcionario libertario fue a Punta del Este en febrero de este año en un vuelo privado que aún no explicó cómo pagó. Le será difícil justificar este al Llao Llao, donde las cabañas familiares rondan los 700 dólares la noche, el té con selección de tortas 90.000 pesos por persona, una cena no baja de los 130.000 por cabeza y una empanada sale 20.000 pesos.
Hace 2 horas
La oposición se prepara para hacer transpirar a Adorni y resistir a los carpetazos de LLA
Bloques enfrentados a la Casa Rosada tomaron nota de la amenaza del oficialismo de recurrir a carpetazos y desbordes en la presentación del informe de gestión del cuestionado jefe de Gabinete.
En 13 días, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni tendrá que ir al Congreso a dar su primer informe de gestión. La Libertad Avanza (LLA) planifica cómo tirarse encima de la granada en la que se transformó el jefe de Gabinete. Por su parte, la oposición de Diputados espera ese contraataque, en un intento por contrarrestar las preguntas sobre por los múltiples escándalos patrimoniales del ministro coordinador.
Hace 9 horas
El FMI obligó a Milei a liberar más pesos y regular la tasa para estabilizar la economía
El Banco Central volvió a emparchar el sistema de encajes, el dinero que tienen que mantener inmovilizados los bancos, para cumplir con la orden del Fondo Monetario Internacional. También vuelve a intervenir en la administración de la liquidez. El FMI condicionó el desembolso de 1.000 millones de dólares a la aprobación de un régimen que estabilice la tasa de interés.
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Las pymes alertaron al peronismo: “Van a cerrar 1200 empresas de acá al Mundial”
Agrupaciones que representan a Pymes se reunieron con legisladores del peronismo: les alertaron por la situación crítica que atraviesan y la falta de respuestas del Gobierno Nacional.
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El gobierno de Milei busca avanzar con facilidades para los desalojos
El Gobierno impulsa una reforma que busca acelerar los desalojos y fortalecer la seguridad jurídica.
Hace 13 horas
Otro viaje familiar de Adorni: fue al lujoso hotel Llao Llao en Bariloche
Se trata de un tercer viaje de lujo previo a los de Aruba y Punta del Este. Hacía sólo seis meses que había asumido como funcionario de Milei. Los exorbitantes precios: el alojamiento superó los 2.600 dólares y un té con masitas puede costar $90.000.
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El costo de la construcción subió en marzo y acumula casi 7% en el primer trimestre
El índice del INDEC registró un alza de 2,5% mensual, impulsado por la mano de obra y ajustes tarifarios.
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La cara humana de la crisis: "Si no me donan la leche en polvo, mis hijos no comen"
Vecinos de un comedor de Lomas de Zamora relataron contaron cómo los afecta la crisis económica de Milei. Sin trabajo, son comida y el comedor barrial como un sostén.
Hace 14 horas
El Gobierno presentó un per saltum para que la Corte valide su reforma laboral
El Gobierno pidió al máximo tribunal que trate directamente la recusación al fallo que le dio la razón a la CGT y frenó la implementación del proyecto, aprobado el 6 de marzo de este año.
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BCRA redujo encajes a 65% para bajar la tasa de interés previo al acuerdo con FMI
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La inflación en alimentos rebotó en la segunda semana de abril por la carne y lácteos
Tras la baja de la semana previa, los alimentos y bebidas volvieron a subir 0,5%. Carnes y lácteos explicaron gran parte del incremento, según el último informe de la consultora LCG.
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Otro "dato malo": la inflación mayorista arrojó un alza de 3,4% en marzo
El índice de precios internos al por mayor subió 3,4% en marzo, se convirtió en el mayor registro desde abril del año pasado y mostró un fuerte impulso de los sectores energéticos y bienes primarios, informó el INDEC.
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Las universidades presionan a Milei con una nueva marcha si no cumplen con la Ley
Las universidades nacionales advirtieron que volverán a marchar en la primera quince de mayo si el Gobierno Nacional no cumple con el financiamiento que ratificó el Congreso. El Gobierno dice que va a apelar.
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Mientras Karina lo pasea a Adorni, su hombre en PBA se pelea con los trolls de Caputo
La Secretaria General de Presidencia lo llevó a Vaca Muerta al jefe de Gabinete. Mientras, en PBA hay movimientos con la mano derecha de Santiago Caputo. Y el Gordo Dan salió a cruzar al armador de la hermanísima en ese distrito.
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El ministro de Economía negocia un esquema de financiamiento con bancos privados por u$s 2.000 millones con garantías multilaterales.
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Zdero se anticipa al debate que quiere Milei: Chaco discute la suspensión de las PASO
A través de un proyecto de ley, el oficialismo busca que no se realicen las elecciones primarias en la provincia. En sintonía con la intención de la Casa Rosada, aseguran que permitirá un "ahorro significativo de dinero".