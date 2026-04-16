Las pymes alertaron al peronismo: “Van a cerrar 1200 empresas de acá al Mundial”

Distintas agrupaciones que representan a pequeñas industrias y comerciantes alertaron en el Senado por la crítica situación que atraviesan. El diagnóstico fue urgente: “Si no hacemos algo ya, van a cerrar 1.200 empresas de acá a junio”. Buscan delinear un proyecto para decretar la emergencia productiva, fiscal, financiera, laboral y tarifaria para el sistema industrial.

Fue un segundo paso tras la movilización que los empresarios realizaron semanas atrás. Legisladores del peronismo los recibieron, en medio del proceso de conversación transversal que llevan adelante distintos actores en las últimas semanas. Los recibieron Sergio Uñac y Jorge Capitanich y están hablando con los diputados Miguel Ángel Pichetto, Guillermo Michel, entre otros.

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Piden que haya un paréntesis durante un año a los aumentos de tarifas, el cobro de impuestos, la paga de aportes patronales, la importación desleal, etc. Daniel Rosato de Industriales Pymes Argentinos remarcó que vienen “golpeando puertas permanentemente para ser escuchados”. Les garantizaron el acompañamiento del bloque peronista en la Cámara Alta al proyecto e irán a buscar los 11 votos que le faltan a los 25 que ya tiene el espacio justicialista.

“Es la solución transitoria a la crisis económica y de mercado interno que estamos atravesando. Tenemos más de 1.200 empresas que van a cerrar. Quedan fuera del sistema por embargos y problemas de financiamiento”, confiaron los empresarios ante los legisladores. “Vamos a una situación terrible, hay que hacerlo antes de junio. Después del Mundial no queda nadie”, advirtieron.

“Tenemos un mercado interno destrozado con 8 meses consecutivos de caída de la industria. Las deudas se incrementan y cada mes tenemos que recurrir al banco con tasas del 23 o 25% y hasta hace pocos días eran de entre 40 y 50%. Tenemos problema de financiamiento, deudores que se incrementan, tarjetas de los trabajadores explotadas, más contracción”, aseguró un industrial al trazar el escenario actual a El Destape.

Piden que con la declaración de la emergencia por 360 días los bancos puedan financiar a las pymes con tasas blandas para que no se rompa por completo con la cadena de pagos y moratorias de las empresas que van a concurso.

“Estamos renovando los contratos de gas, están aumentando más del 30%. Las medidas tienen que ser muy drásticas, el gobierno puso una pared”, describió el pyme. Por estas horas los empresarios están afinando los puntos definitivos del proyecto para presentar la semana que viene. “Necesitamos que se vote”, imploraron.

Se sumaron a la reunión IPA, Polo Hudson, Confederación Federal PyME, Centro de Industriales Panaderos del Norte, Pro Tejer, Unión Industrial de Berazategui, Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero, Cámara Económica Sanmartinense, Cámara Argentina del Calzado, Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina y otros representantes del sector productivo.