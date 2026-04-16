Otro "dato malo": la inflación mayorista arrojó un alza de 3,4% en marzo por energía y bienes primarios

El índice de precios internos al por mayor subió 3,4% en marzo, siendo el mayor registro desde abril del año pasado, y mostró un fuerte impulso de los sectores energéticos, pese a la menor contribución de los importados. La dinámica de costos vuelve a poner presión a la inflación minorista del mes siguiente, en este caso, abril, luego que marzo arrojara un índice de precios al consumidor del 3,4%, informó el INDEC.

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en marzo de 2026 un incremento de 3,4% respecto del mes anterior, según informó el INDEC. El dato refleja una aceleración en la cadena de costos, impulsada principalmente por los productos nacionales, que aumentaron 3,5%, mientras que los importados subieron apenas 1,1%. La dinámica del mes estuvo marcada por el peso de los sectores energéticos.

Dentro de los productos nacionales, “Petróleo crudo y gas” explicó por sí solo 2,02 puntos porcentuales del total, seguido por “Productos refinados del petróleo”, con 0,77%. A eso se sumaron incrementos en “Alimentos y bebidas” (0,31%) y “Sustancias y productos químicos” (0,13%), parcialmente compensados por la caída de los productos agropecuarios (-0,4%).

En términos desagregados, el salto en los productos primarios fue significativo, con 7,8% mensual; seguido por un incremento de 27,3% en petróleo y gas. En contraste, los productos agropecuarios retrocedieron 3,2%, reflejando una dinámica heterogénea que, sin embargo, no logra compensar el efecto de la energía sobre la estructura de costos.

En el segmento industrial, los manufacturados crecieron 2,3%, con subas en alimentos (2,5%), tabaco (2,7%), papel (1,8%) y químicos (1,4%), entre otros. También se destacaron los aumentos en productos refinados del petróleo (6,6%), lo que refuerza el traslado de precios desde los insumos energéticos hacia el resto de la economía.

La menor variación de los productos importados (1,1%) se da en un contexto de tipo de cambio relativamente estable o en baja, lo que actúa como ancla parcial. Sin embargo, la incidencia de los costos internos sigue siendo determinante en la formación de precios. En este marco, la evolución del IPIM funciona como un indicador adelantado de la inflación minorista. El traslado, aunque no inmediato ni lineal, suele impactar en los meses siguientes, especialmente cuando se trata de insumos difundidos como la energía, el transporte o los alimentos.

La inflación minorista de marzo

El índice de precios al consumidor (IPC) también registró en marzo un aumento de 3,4%, con una inflación interanual de 32,6%, según datos relevados por CEPA en base al INDEC. El informe advierte que, con ponderadores actualizados, el índice habría sido de 3,5%, lo que evidencia un sesgo a la baja en la medición actual.

“El diferencial se debe al sensible incremento de servicios (producto de la quita de subsidios)”, señala el informe, que también destaca que, de haberse aplicado la nueva metodología desde 2023, “el diferencial habría sumado 11,5% adicional de incremento de precios”. Entre los rubros que más presionaron en marzo se destacaron Educación, con un alza de 12,1% por estacionalidad; Transporte, con 4,1%, impulsado por el aumento de combustibles; y Vivienda y servicios básicos, con 3,7%, en un contexto de quita de subsidios.

El informe remarcó que “la estacionalidad de educación, el impacto del incremento del precio del combustible y el aumento del precio de la carne vacuna fueron las razones principales de las variaciones de marzo”. En paralelo, el rubro Alimentos y bebidas subió 3,4%, en línea con el promedio general, pero con fuertes incrementos en productos clave.

En el detalle, las carnes lideraron las subas: la carne picada aumentó 8,4%, la paleta 8% y la nalga 7,7%. También se registraron incrementos en frutas, verduras y productos básicos como azúcar (5,7%) y aceite de girasol (5,2%). A pesar de algunas bajas en precios mayoristas —como en frutas y verduras—, el traslado a góndola siguió mostrando aumentos. El informe lo sintetiza: “Aunque el tipo de cambio se retrajo 1% en el mayorista respecto al promedio del mes anterior, los precios se movieron sensiblemente al alza”.

La combinación de inflación mayorista en alza y presión sobre los costos energéticos configura un escenario complejo para abril. Si bien algunos factores podrían moderar el ritmo —como la desaceleración del tipo de cambio o la baja en precios de alimentos en origen—, el arrastre de marzo sigue presente. Según CEPA, “la inflación debería moderarse en el mes de abril”, aunque advierte que persistirán tensiones en servicios regulados y tarifas. En ese sentido, los ajustes en electricidad, gas, agua, transporte y prepagas seguirán impactando en el índice general.