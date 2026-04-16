El Consejo Universitario Nacional (CIN) anunció una nueva masiva marcha en todo el país para la primera mitad de mayo en caso de que el gobierno de Javier Milei no cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria se conoce a pocas horas de cumplirse el plazo que la Justicia le dio a Nación para enviar fondos a las universidades.

"Si no aparecen respuestas, si no se respeta una ley sancionada por el Congreso y si no se cumple un fallo judicial que exige su aplicación, anunciamos que volveremos a convocar a la sociedad argentina para manifestarnos la primera quincena de mayo en todo el país en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional", indicó el CIN en un comunicado.

El anuncio del mayor organismo que nuclea las universidades nacionales argentinas se da a horas de que este viernes venza el plazo judicial que obliga al Gobierno de Milei a girar $2,5 billones a las 56 casas de estudio que dependen de Nación. Será la cuarta Marcha Federal Universitaria, luego de la última de septiembre del año pasado, cuando la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial de Milei y ratificó la ley.

"La nación argentina es su universidad pública. Somos hĳos e hĳas de una patria que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Una herramienta de movilidad social ascendente extraordinaria, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes, de familias, de la sociedad toda", continuó el comunicado de la CIN.

El fallo de la Justicia

Para las universidades, la ausencia de esta ley hace "agonizar" tanto a las casas de estudio como a la ciencia nacional. "En todos los aspectos estamos funcionando a la mitad, con todas las dificultades que eso genera. Pero sin salarios dignos no hay Universidad de calidad, por lo que lo más urgente es resolver la angustiante e injusta situación salarial de docentes y nodocentes y la necesaria actualización de los programas de becas a estudiantes", se indicó.

En ese sentido, el CIN resaltó el fallo judicial de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de hace dos semanas, que dispuso al Estado Nacional garantizar la aplicación de la ley y asegurar los recursos presupuestarios previstos para el funcionamiento del sistema universitario público.

"Sin embargo, aún con una ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno Nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen", se quejaron las universidades.

Ante la ausencia de la ley, el CIN notificó a la Justicia por este incumplimiento y envió una nota a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para "exigir la convocatoria urgente" a la paritaria nacional. "Y la aplicación sin más dilaciones de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario", agregaron.