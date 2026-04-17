FOTO DE ARCHIVO. El líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, habla ante el Congreso de los Diputados, en Madrid, España

​El partido de extrema derecha español Vox y el Partido Popular, principal fuerza conservadora de la oposición, han alcanzado un acuerdo preliminar para gobernar en ‌coalición en Extremadura, en el primero ‌de los tres acuerdos regionales que se están negociando y que podrían poner a prueba la capacidad de la alianza de derecha para desbancar al gobernante Partido Socialista en las próximas elecciones generales.

Vox se había retirado anteriormente de cinco gobiernos regionales en 2024 en protesta por el hecho de que el PP aceptara la distribución de menores migrantes no acompañados por todo el país, incluidas las regiones gobernadas por ​sus coaliciones.

Como muestra de la ⁠creciente influencia de Vox en la política de inmigración, el acuerdo establece que ‌un futuro gobierno del PP y Vox "se opondrá por todos los ⁠medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo" ⁠de distribución de migrantes irregulares, incluidos los menores.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El éxito o el fracaso de este segundo intento de gobierno conjunto será seguido de cerca por los votantes que están ⁠considerando apoyar una alianza de ambos partidos en las próximas elecciones nacionales, que ​el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, debe ‌convocar antes de junio del año que ‌viene.

Las encuestas sugieren actualmente que el PP y Vox son la única combinación ⁠capaz de formar una mayoría, y se espera que ambos partidos obtengan conjuntamente el 51,4% de los votos, frente al 27,7% de los socialistas y el 8% aproximadamente de los partidos más pequeños de la izquierda, que han sufrido un duro revés ​en las ‌elecciones regionales.

"CHEQUE EN BLANCO"

Las tres comunidades autónomas de Aragón, Extremadura y Castilla y León, que en conjunto albergan aproximadamente al 10% de la población española, son importantes productoras agrícolas con miles de millones comprometidos por empresas estadounidenses y chinas en inversiones industriales para los próximos años, incluyendo centros de ⁠datos y producción de baterías.

Extremadura también alberga instalaciones de producción de energía renovable, incluida la mayor planta solar de Europa, que probablemente serán objeto de escrutinio por parte de Vox, que se opone al Pacto Verde Europeo y a las políticas de protección climática.

Aunque el PP asumirá la presidencia y la mayoría de las carteras ministeriales en Extremadura, Vox dirigirá la Consejería de Agricultura, así como la de Familia, lo que le otorgará un ‌mayor control sobre áreas importantes para su base electoral.

El acuerdo de coalición incluye la oposición a grandes proyectos de energías renovables en terrenos agrícolas y el compromiso de presionar para mantener abierta la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre está previsto actualmente para 2028.

Según el acuerdo, un futuro gobierno de Vox y el PP reduciría los impuestos regionales para ‌las personas con rentas más bajas, ampliaría las desgravaciones fiscales por herencia y daría prioridad al acceso a los servicios públicos y a la vivienda para los nacionales o para ‌quienes tengan "un arraigo real, ⁠duradero y verificable con el territorio".

El Gobierno socialista ha acusado al PP de extender a Vox un "cheque en blanco" para cerrar acuerdos. El ​líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que una alianza es la única solución democrática dada la posición de Vox como tercera fuerza política de España.

Con información de Reuters