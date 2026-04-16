La inflación de la segunda semana de abril mostró un leve rebote en el rubro alimentos y bebidas, que aumentó 0,5% respecto de la semana anterior. El dato interrumpe la caída registrada en los días previos y confirma la persistencia de tensiones en los precios de consumo masivo, en particular en productos básicos. El comportamiento semanal estuvo impulsado principalmente por las subas en carnes (1,5%) y productos lácteos y huevos (0,6%), mientras que otros rubros como condimentos y productos varios registraron incrementos de 1,2%. Se trata de categorías con fuerte incidencia en la canasta de consumo, lo que explica su impacto en el nivel general.

A pesar de este repunte, la tendencia de fondo muestra una moderación: la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró 0,4 puntos porcentuales, ubicándose en 1,2%. El dato marca una continuidad en la desaceleración iniciada tras el pico de fines de febrero, aunque sin señales de una caída pronunciada. En ese período, cerca del 60% de la inflación estuvo explicada por los lácteos, que acumulan subas significativas.

En las últimas cuatro semanas, los productos lácteos y huevos registraron un incremento de 5,5%, seguidos por aceites (3,7%) y comidas para llevar (2%). En contraste, las carnes, si bien volvieron a liderar en la última semana, tuvieron menor incidencia que en meses anteriores.

Otro indicador relevante es la proporción de productos con aumentos, que volvió a moderarse. Esto sugiere una dinámica menos generalizada de remarcaciones, aunque concentrada en determinados rubros sensibles.

Servicios y estacionales

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destaca que el Índice de Precios al Consumidor alcanzó 3,4% en ese mes, con una inflación interanual de 32,6%. y explica el datgo en “la estacionalidad de educación, el impacto del incremento del precio del combustible y el aumento del precio de la carne vacuna fueron las razones principales de las variaciones de marzo”. En ese sentido, el rubro Educación registró un salto de 12,1%, mientras que Transporte avanzó 4,1%, impulsado por la suba de combustibles.

En alimentos y bebidas, el incremento fue también de 3,4% mensual, en línea con el promedio general. Sin embargo, la dinámica interna mostró fuertes disparidades: las carnes lideraron los aumentos, mientras que frutas y verduras actuaron como factor de contención, con caídas en el segmento mayorista.

El informe advierte además sobre el impacto de la política tarifaria. Vivienda, agua, electricidad y gas aumentaron 3,7%, en un contexto de quita de subsidios. “Estas decisiones derivan del compromiso suscripto en el acuerdo con el FMI, de desregular energía en diciembre de 2025”, señala el documento. En paralelo, otros rubros como recreación y cultura (3,6%), restaurantes y hoteles (3,4%) y prendas de vestir (3,1%) mostraron variaciones por encima o en línea con el promedio, reflejando tanto factores estacionales como ajustes de precios pendientes.

CEPA advierte que, de haberse aplicado la actualización de ponderadores basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, la inflación de marzo habría sido de 3,5%, con un acumulado anual de 10,1%, por encima del 9,4% oficial.