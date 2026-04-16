El BCE se mostró cauteloso ante una subida prematura de tipos en la reunión de marzo, según las actas

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se dirige a la prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, en la sede del BCE en Fráncfort, Alemania

Los ​responsables de política monetaria del Banco Central Europeo se mostraron cautos ante la posibilidad de subir los tipos de interés de forma ‌prematura cuando se reunieron el ‌mes pasado, en un contexto de creciente temor a un nuevo repunte de la inflación en la zona euro impulsado por la energía, según las actas del encuentro publicadas el jueves.

El BCE mantuvo su tipo de interés de referencia en el 2% en la reunión celebrada los días 18 y 19 de marzo, y los dirigentes monetarios se inclinan ​por hacerlo de nuevo ⁠este mes, al considerar que no disponen de pruebas suficientes para ‌concluir que la guerra de Irán provocaría un aumento ⁠duradero de la inflación en la zona ⁠euro.

Las proyecciones de referencia del banco central, publicadas en el momento de la reunión de marzo, partían de la hipótesis de que el impacto de ⁠la guerra de Irán sería de corta duración. Sin embargo, ​iban acompañadas de escenarios adversos y graves que incorporaban ‌un aumento más pronunciado de los ‌precios de la energía, una mayor incertidumbre y repercusiones internacionales.

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"Los datos ⁠entrantes podrían entonces vigilarse para evaluar qué escenario parecía estar materializándose, facilitando así una rápida actuación de política monetaria si fuera necesario", dijo el BCE en su relato de la reunión.

"Al mismo tiempo, era importante ​no actuar ‌prematuramente basándose en escenarios adversos o severos, a menos que los datos entrantes sugirieran que estos se estaban volviendo cada vez más probables".

Carsten Brzeski, director global de macroeconomía de ING, dijo que las actas mostraban que el BCE se había vuelto "halcón" —más dispuesto ⁠a subir los tipos—, pero "sin prisa por reaccionar".

ABRIL PUEDE SER DEMASIADO PRONTO

Los responsables esperaban disponer de más información sobre la duración y el alcance de la guerra en su siguiente reunión, prevista para los días 29 y 30 de abril, pero reconocieron que aún podría ser demasiado pronto para sacar conclusiones sobre las implicaciones para la inflación.

Afirmaron que vigilarían las expectativas de inflación, ‌los precios de venta, los beneficios de las empresas, los datos del mercado laboral, las cifras de inflación subyacente y las perturbaciones en la cadena de suministro, entre otros factores clave.

"Todo ello ayudaría a evaluar si la evolución se ajusta a las perspectivas de referencia o a alguno de los ‌escenarios, aunque aún podría resultar difícil juzgar si existe una amenaza para el objetivo de estabilidad de precios", señaló el BCE.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha ‌declarado desde entonces ⁠que el banco central respondería de forma contundente o persistente si la inflación pareciera mantenerse muy por encima de ​su objetivo del 2% durante un periodo prolongado, pero incluso un rebasamiento más moderado podría requerir un ajuste "mesurado" de los tipos de interés.

Con información de Reuters