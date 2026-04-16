Formosa comenzará a debatir una ley para regular el uso de celulares en escuelas públicas de todo el territorio

La Legislatura de Formosa convocará a una sesión extraordinaria este jueves por la tarde para tratar el proyecto de ley que regula el uso de celulares en las escuelas. La iniciativa busca ordenar la utilización de la tecnología dentro del ámbito educativo, lo que combina restricciones en el aula con su incorporación como herramienta pedagógica.

El presidente del bloque justicialista, Agustín Samaniego, explicó que la propuesta apunta a "regular el uso productivo de la tecnología", lo que contemplará dos ejes centrales: limitar el uso del celular cuando no aporte al proceso de enseñanza y, al mismo tiempo, fomentar su utilización con fines educativos.

El proyecto establece criterios distintos según el nivel. En la educación primaria, los estudiantes no podrán ingresar con celulares, mientras que en secundaria habrá mayor flexibilidad. Según detalló Samaniego, en el aula del nivel secundario no estará permitido el uso libre de dispositivos, y cada institución podrá definir mecanismos como guardarlos en un box, apagarlos o mantenerlos en modo avión durante las clases.

Uso pedagógico y convivencia

La iniciativa no plantea una prohibición total, sino una regulación orientada a mejorar la convivencia escolar y el proceso de aprendizaje. En ese sentido, se promueve el uso de celulares y otras pantallas como herramientas pedagógicas, bajo la planificación del docente.

Además, se prevé la capacitación de docentes, estudiantes y familias para un uso responsable de la tecnología, en línea con el impacto que estos dispositivos tienen en la vida cotidiana. El legislador remarcó que el tema fue ampliamente debatido en la sociedad formoseña, donde se plantearon tanto los beneficios como los riesgos del uso inadecuado de la tecnología en el ámbito escolar.

Finalmente, aclaró que el uso del celular no estará completamente restringido en secundaria, ya que podrá utilizarse en actividades específicas definidas por los docentes y estará permitido durante los recreos.

Inversión en la educación en Formosa

El Ministerio de Cultura y Educación de Formosa inició la segunda etapa del Programa de Evaluación de Aprendizajes 2026 (PEAF) en la ciudad capital, tras una fase inicial en el interior provincial. Este operativo, que abarca a estudiantes de 1° y 2° año de escuelas secundarias públicas y privadas, utiliza un software innovador desarrollado por el Instituto Politécnico Formosa para recolectar datos en tiempo real.

La integración de contextos urbanos y rurales permite obtener un diagnóstico preciso sobre el rendimiento académico, optimizando la capacidad de respuesta del sistema educativo mediante tecnología local. Bajo la coordinación de la Jefatura de Gabinete, el programa transforma la información obtenida en estrategias pedagógicas específicas para fortalecer las trayectorias escolares en las modalidades común y técnica.