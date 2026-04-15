Doman sorprendió al hablar sobre el dramático momento que vivió: "Asesinos"

Doman sorprendió al hablar sobre el dramático momento que vivió.

El periodista Fabián Doman lanzó una feroz crítica contra las actitudes de los espectadores en las salas de cine y teatro. En Carnaval Stream, el conductor enumeró sus principales quejas y confirmó su alejamiento definitivo de las proyecciones en pantalla gigante.

El conductor televisivo comenzó su reclamo con una fuerte defensa al respeto por los artistas sobre el escenario. Para graficar su enojo por las llegadas tardías, el comunicador apeló a un claro ejemplo de la cartelera porteña. "En el Colón no entrás. Por orden y pedido de los actores. ¿Cómo estás haciendo una obra de teatro y llega uno y dice 'ey, la mía es la 14, levantate'. 'No, yo tengo la 12'. Y está el actor actuando", relató.

Lejos de moderar su fastidio, la figura mediática apuntó contra los ruidos molestos en medio de la oscuridad. "Brutal ruido del comedor de pochoclos en el momento en el que no hay música. Y lo único que escuchás es la mano asesina de ese tenedor, de ese balde gigante de pochoclos", describió con visible indignación.

Doman sorprendió al hablar sobre el dramático momento que vivió.

Su decisión: "No voy más"

Ante este panorama, fue tajante: "No voy más al cine yo". A su vez, cuestionó la experiencia en el exterior: "En España el problema es que no encontrás una película subtitulada, son todas dobladas. Entonces entra Robert De Niro y dice: '¿Qué tal? Cómo estás?'".

Para cerrar su intervención, Doman marcó una clara diferencia de tolerancia según el tipo de público. "Que todo lo que acabo de describir pasa en un espectáculo para chicos está bien, si no pasa está mal. Lo que no puede pasar es en un espectáculo de adultos", sentenció y concluyó: "Lo que les pido a los pochocleros asesinos es que tengan un poco de recato".