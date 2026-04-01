Fabián Doman destrozó a Manuel Adorni.

Manuel Adorni se está envolviendo en cada vez más escándalos: luego del caso del vuelo a Punta del Este con su familia, se sumó el de la manera espuria en que habría comprado la casa donde actualmente vive, con una conferencia de prensa más que polémica entre medio, sobre todo por la forma en que contestó a algunos periodistas.

Esto último generó repercusión en los diferentes medios, incluyendo Carnaval Stream. Allí, uno de los más críticos fue Fabián Doman, quien se presentó en su programa con una remera con la leyenda "apenas periodista" y le puso los puntos al actual Jefe de Gabinete.

Manuel Adorni atraviesa semanas críticas desde que asumió como funcionario.

Fabián Doman criticó a Manuel Adorni

En primera medida, explicó que se puso esa remera para "confirmar lo que soy: apenas un periodista". "Quiero decir que los periodistas estamos en este momento en un altísimo grado de auto-humillación y estamos permitiendo cosas que no deberíamos permitir", añadió.

En ese sentido, expuso como ejemplo: "Si en un congreso de médicos alguien le contesta a un médico 'vos apenas sos médico', probablemente alguno se levante y se vaya". "A mí me dicen en una conferencia de prensa, en un tono maleducado; grosero y sobrador, que 'apenas soy periodista', me levanto y me voy. Yo soy orgullosamente 'apenas periodista', quizá ni soy periodista, ni a eso llego. Digo, me parece que hay una degradación profesional innecesaria", señaló.

"Vos podés contestar la pregunta y decir 'no sos juez, sos periodista', con el 'apenas' Adorni la pelota la mandó a la quinta bandeja, se fue al demonio. Es una cosa de 'sos un boludo, sos apenas periodista, '¿por qué te voy a contestar?'", profundizó. Ante esto, Alejandro Fantino lo cuestionó: "¿Por qué esa carga? ¿El apenas significa 'sos un boludo'?". "No 'sos un boludo', 'todos ustedes son boludos, porque no son como yo que soy Adorni'", le respondió el ex dirigente de Independiente.