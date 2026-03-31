Avanza la investigación contra Adorni: el fiscal citó a la escribana

Este martes el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene como protagonista al jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti. Fuentes judiciales sumaron a El Destape que están a la espera de que se hagan efectivas las acciones solicitadas por Pollicita el viernes pasado.

La escribana Adriana Nechevenko es quien certificó con su firma tanto la compra del departamento de Caballito en noviembre del año pasado, como la adquisición un año antes del inmueble del country de Indio Cuá Golf Club en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa.

Entre las distintas pruebas que el fiscal pidió el viernes pasado, solicitó al Registro de la Provincia de Buenos Aires información sobre la titularidad del lote 380 del Country Indio Cuá Golf Club y cualquier otro inmueble a nombre de Adorni, su esposa Bettina Angeletti o su madre Silvia Pais. En concreto, se solicitó a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz datos de permisos de construcción y valuación fiscal de lotes.

Además, pidió información al Registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al de Automotores, Buques y Aeronaves sobre la posibilidad de existencia de aviones o embarcaciones. En concreto, el fiscal pidió a la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor que informe sobre sus vehículos registrados.

Las dos supuestas acreedoras que negaron conocer a Adorni

La investigación judicial sobre el patrimonio de Adorni, sumó un nuevo capítulo: dos mujeres que aparecen en los registros oficiales como las financistas de su nuevo departamento en el barrio porteño de Caballito aseguraron ante la prensa que no tienen ningún vínculo con el funcionario. Se trata de Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes figuran como titulares de un crédito no bancario por 200.000 dólares.

La operación inmobiliaria se concretó el 18 de noviembre de 2025 por un valor total de 230.000 dólares. Según la documentación, el préstamo de estas dos mujeres cubrió casi el 90 por ciento de la compra del inmueble, ubicado sobre la calle Miró al 500.