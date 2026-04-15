Propuestas de ley contra antisemitismo en Francia e Italia avivan debate sobre libertad de expresión

FOTO ARCHIVO: Manifestación contra el antisemitismo en París

​Los legisladores franceses e italianos tienen previsto votar nuevas leyes que definen el antisemitismo que han sido propuestas a raíz del aumento de los incidentes antijudíos, pero que, según los críticos, podrían utilizarse para censurar las críticas a Israel y frenar ‌los movimientos de protesta.

La ley francesa, cuyo debate está ‌previsto para el jueves, propone sancionar la justificación "implícita" del terrorismo, los llamados a la destrucción de un Estado reconocido por Francia y las comparaciones de Israel con los nazis.

Por su parte el proyecto de ley italiano, de ser aprobado, convertiría a Italia en el primer país en incorporar a su legislación la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que incluye ciertas críticas a Israel como ejemplos de antisemitismo.

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DEFINICIÓN DEL ANTISEMITISMO EN LA LEY

Los defensores de las leyes señalan el aumento histórico del antisemitismo tras el inicio de la ofensiva de Israel contra Gaza, a raíz de los ataques liderados por Hamás contra el sur de Israel el 7 ​de octubre de 2023.

Los críticos —entre los que ⁠se incluyen algunos grupos de derechos humanos, académicos y políticos de izquierda— afirman que censurarán el activismo legítimo en favor de ‌los derechos de los palestinos y contribuirán a equiparar a los judíos con el Estado de Israel.

"La definición (de ⁠la IHRA) confunde lo que es un discurso permitido —que es la crítica a ⁠Israel como Estado— con lo que es un discurso prohibido, que es el antisemitismo y la incitación racial y religiosa a la violencia", afirmó Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre la libertad de expresión.

La ley francesa, que hace referencia a la definición de la ⁠IHRA sin adoptarla plenamente, contiene un lenguaje ambiguo, añadió.

El proyecto de ley italiano fue aprobado por amplia mayoría en el ​Senado el mes pasado y se espera que comience su tramitación en la Cámara Baja el ‌jueves. La ley francesa ha perdido parte de su respaldo ‌político tras una petición en la página web del Parlamento francés firmada por más de 700.000 personas.

FUERTE AUMENTO DE LOS INCIDENTES ⁠DESDE GAZA

En Italia, en los dos años transcurridos desde 2023, el antisemitismo aumentó un 100% hasta alcanzar los 963 incidentes en 2025, según el Observatorio Italiano del Antisemitismo. En Francia, los actos antisemitas se dispararon hasta alcanzar máximos históricos tras el ataque de Hamás de 2023, pero descendieron un 16% hasta los 1.320 incidentes el año pasado en comparación con 2024.

Los grupos de derechos humanos y la ONU también ​han señalado un aumento ‌de la islamofobia y los prejuicios contra los árabes en todo el mundo desde 2023.

La comisión francesa de derechos humanos, la CNCDH, ha señalado que los actos antisemitas en Francia suelen alcanzar su punto álgido en relación con las operaciones llevadas a cabo por el ejército israelí en los territorios palestinos.

La comisión, a la que no se consultó para la elaboración de la ley, escribió a los diputados y al primer ministro en enero para advertir de los peligros ⁠de equiparar "el odio hacia los judíos y el odio hacia el Estado de Israel".

En respuesta a esta advertencia, Caroline Yadan, la diputada francesa que propone la ley, afirmó que su texto tenía como objetivo abordar "nuevas formas de antisemitismo" y que "en la sociedad actual existe la esencialización de que los judíos equivalen a Israel".

La guerra de Israel contra Gaza ha provocado una ola de manifestaciones pro-palestinas en todo el mundo, que Israel y sus partidarios tachan de antisemitas.

Los manifestantes, incluidos algunos grupos judíos, afirman que sus críticas a la ocupación israelí de los territorios palestinos y a sus acciones en Gaza no deben equipararse con el antisemitismo.

Livia Ottolenghi, representante de la Unión de Comunidades Judías de Italia, afirmó que la nueva ley era ‌necesaria y que no impedía criticar a Israel.

"En Italia no vivimos bien", dijo. "Nuestros hijos tienen rejas en las ventanas de sus colegios; cuando salen, deben ir acompañados".

CONFUNDIR A LOS JUDÍOS CON ISRAEL

La definición de trabajo de antisemitismo de la IHRA ha sido adoptada por 45 países como guía, pero hasta ahora no se había incorporado a la legislación en ningún lugar.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, afirmó que consideraba la definición de la IHRA una herramienta útil, pero le preocupaba su aplicación indebida para censurar los movimientos de solidaridad con ‌Palestina, especialmente en Alemania.

"Atribuir de alguna manera la responsabilidad de las acciones de un gobierno a la comunidad judía en Europa es totalmente inaceptable y, de hecho, evoca el espectro del antisemitismo", afirmó. "Pero equiparar de alguna manera cualquier crítica a Israel con el antisemitismo es ridículo".

Sarya Kabbani, una mujer franco-siria, ‌fue juzgada en virtud de las ⁠leyes vigentes sobre antisemitismo por llevar pancartas que establecían paralelismos entre políticos israelíes y la Alemania nazi en una protesta celebrada en París en diciembre de 2023. La mujer, de 67 años, cuyo marido es judío, fue ​posteriormente absuelta por un tribunal.

"Es libertad de expresión poder decir que Israel está cometiendo crímenes de guerra, está cometiendo genocidio, está llevando a cabo una limpieza étnica, está ocupando", afirmó la activista, que se unirá esta semana a las manifestaciones contra la ley francesa.

Con información de Reuters