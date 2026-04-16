El boom de los álbumes “truchos” del Mundial que ya circulan en Argentina y cómo identificarlos.

A menos de dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, en Argentina ya empezó el ritual que atraviesa generaciones, llenar el álbum de figuritas. Pero esta vez, antes incluso del lanzamiento oficial, proliferan álbumes falsos, preventas engañosas y copias no autorizadas que confunden a fanáticos y coleccionistas.

En las últimas semanas, comenzaron a multiplicarse publicaciones en redes sociales, sitios de e-commerce y hasta apps de delivery que ofrecen álbumes del Mundial 2026 como si ya estuvieran disponibles. El problema es que no lo están. La empresa italiana Panini, histórica responsable del producto oficial, salió a aclarar que todavía no existe ninguna preventa oficial en Argentina y que cualquier oferta previa debe considerarse sospechosa. Además, confirmó que los únicos canales autorizados serán su tienda oficial y distribuidores habilitados, por lo que todo lo que circule por fuera de ese circuito entra en zona de riesgo.

Cómo son los álbumes truchos del Mundial

Los casos ya no son aislados. Algunos compradores descubrieron el engaño recién después de comparar sus álbumes con otros. Entre las diferencias más frecuentes aparecen portadas con colores o diseños levemente distintos, menor cantidad de jugadores por selección, errores en la distribución de equipos y falta de licencias oficiales o aclaraciones escondidas en letra chica.

Incluso hay publicaciones que promocionan estos productos como “oficiales”, pero recién al final del texto aclaran que no pertenecen a la marca original. El dato más llamativo es que muchos se venden a precios similares a los reales, lo que vuelve más difícil detectar la estafa. A eso se suma un dato clave, el Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, lo que implica una colección más grande y costosa, aumentando el interés y también las oportunidades de fraude.

El álbum oficial del Mundial 2026 de Panini aún no se encuentra a la venta.

Aunque el fenómeno se intensificó con el Mundial 2026, los álbumes truchos no son nuevos. En cada Copa del Mundo, especialmente en países con alta tradición coleccionista como Argentina, aparecen versiones alternativas o directamente falsificaciones. Ya ocurrió en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Las advertencias de Panini para no caer en estafas son: no comprar antes del lanzamiento oficial, verificar siempre el vendedor, evitar transferencias directas o métodos de pago no oficiales y revisar descripciones completas (especialmente la letra chica). Lo cierto es que si el álbum ya está en venta antes del anuncio oficial, probablemente no sea el verdadero.