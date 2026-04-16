La cara humana de la crisis: "Si no me donan la leche en polvo, mis hijos no comen"

Los testimonios que relatan los efectos de la crisis económica producida por el gobierno de Javier Milei se multiplican a diario. Vecinos que asisten al comedor del barrio Olimpo, en Lomas de Zamora, relataron a El Destape 1070 el suplicio que a diario para sobrevevir. "Yo tuve que recortar todo, a mi si no me donan la leche en polvo mis nenes no toman leche. Recorté yogures y también a veces la comida", contó una mujer madre de familia, quien explicó que cada vez cierran más comedores y le pidió a Milei que "pare un poquito".

"Me gustaría tenerlo en frente y que venga a ver lo que es la miseria que realemnte no tiene, la gente que nos está ayudando de a poco es la que está acá", sumó. En la cola del comedor de Olimpo también había un joven que está sin trabajo hace tres y previamente se dedicada al ámbito de la construcción, uno de los sectores más afectados por el Gobiero que eliminó toda la obra pública. "Nadie se espera estar acá. Lo que más cuesta hoy es sobrevivir, el día a día", cerró.

El comedor hoy recibe muchas donaciones organizadas por el sindicato de Camioneros, entre los alimentos que recibe no solo hya leche en polvo sino carne de ave. Por día asisten entre 80 y 90 familias y abre solo martes y jueves para la merienda y la cena. Solo el martes pasado fueron 50 familias. Otra de las mujeres que asiste al comedor contó que recién fue por primera vez el año pasado y dijo que no ve una perspectiva de mejora en la economía. "La situación está muy mala y ganarse la vida está muy difícil", aseguró.