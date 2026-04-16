Todo lo que se sabe sobre la segunda temporada de Viudas negras, p*tas y chorras, la serie de Male Pichot

Salieron a la luz las primeras imágenes de Viudas negras, , p*tas y chorras.

La segunda temporada de Viudas negras, p*tas y chorras, la serie original de TNT y Flow protagonizada por Malena Pichot y Pilar Gamboa, comenzó su rodaje en Buenos Aires. Todo lo que se sabe sobre la producción que contará con la actriz Carina Zampini entre sus incorporaciones.

Tras el éxito de su primera entrega, la serie protagonizada por Pilar Gamboa y Malena Pichot regresará con ocho nuevos episodios que retoman la historia de Maru y Mica, dos amigas unidas por vínculos tan íntimos como peligrosos. Se espera que la producción ahonde en la relación de las amigas y en las nuevas amenazas a las que se enfrentarán. "Volvimos, negri! Cambiamos de barrio, pero no de negocio", anunciaron desde la plataforma.

La incorporación más importante de la segunda temporada de Viudas negras, p*tas y chorras es la de la actriz Carina Zampini, quien vuelve a la actuación tras su paso por famosas telenovelas como Dulce amor (Telefe), con Sebastián Estevanez. Aunque por el momento se mantiene en incógnito su personaje, Zampini salió en las primeras fotos promocionales de la serie y su personaje será clave en los nuevos capítulos.

Que actores vuelven a la serie y quienes se suman a la segunda temporada

Viudas negras, p*tas y chorras traerá nuevamente un elenco de primer nivel integrado por Marina Bellati, Georgina Barbarossa, Alan Sabbagh, Monna Antonópulos, Paula Grinszpan, María Fernanda Callejón, Julián Lucero, Mónica Raiola, Noralih Gago, Minerva Casero, Agustina Tremari, entre otros.

Además, entre sus incorporaciones se encuentra la participación del reconocido Luis Ziembrowski, en un personaje aún no revelado. La primera temporada tuvo la actuación especial de Pachu Peña, entre otras, como uno de los villanos a los que se enfrentaron Maru y Mica.



Viudas negras, p*tas y chorras está producida por Pampa Films, dirigida por Nano Garay y Coca Novick y cuenta con la producción ejecutiva de Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky. Al igual que en la primera entrega, Malena Pichot además de ser la actriz protagonista, es la creadora, guionista y showrunner.