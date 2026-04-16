Martín Menem sorteará su dieta, en medio de las denuncias de LLA y negocios con el Estado

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvió a anunciar un sorteo de su sueldo, replicando la estrategia de Javier Milei en sus tiempos del Congreso. La estrategia con tintes proselitistas del referente de La Libertad Avanza se da en un contexto en el que persisten las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y por el otorgamiento de créditos hipotecarios a miembros de ese clan.

"Voy a estar sorteando nuevamente mi salario, en este caso, los salarios correspondientes a los meses de noviembre, diciembre y enero: el monto total es de casi $13 millones de pesos y voy a hacer 13 sorteos para trece ganadores", anunció Menem a través de su cuenta de Instagram.

Los requisitos que pone el titular de la Cámara de Diputados para los potenciales participantes es tener DNI con domicilio en La Rioja y ser mayor de 18 años. Heredero del apellido del ex presidente y con línea directa con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el nombre de Martín Menem siempre es tenido en cuenta como un potencial candidato a gobernador de esa provincia.

La estrategia del sorteo del sueldo como promoción electoral la inauguró el propio Milei en sus primeros dos años como diputado. También fue replicada por otro miembro de LLA como el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, que aspira a ir por la gobernación de Córdoba.

El riojano fue señalado como parte del presunto entramado de coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). De acuerdo a la denuncia penal que había hecho el abogado Gregorio Dalbón en 2025, la droguería Suizo Argentina, a la que se vinculó con la familia Menem, es la “que articulaba los cobros indebidos y garantizaba el flujo de dinero hacia la Secretaría General y sus operadores políticos”. El otro miembro del clan mencionado es Eduardo "Lule" Menem, otro hombre de confianza de Karina Milei, y ocupa el cargo de subsecretario de Gestión Institucional.

Los créditos del BNA

La sombra de Menem también se puede observar en contrataciones del Estado. El 4 de julio de 2025, el Boletín Oficial informó de la preadjudicación del "servicio de seguridad privada en los establecimientos de Casa Central, Centro de Procesamiento Paralelo, Edificio Maipú, Edificio de Funcionarios y Aeroparque Internacional Jorge Newbery, por un período de 24 (veinticuatro) meses, con opción a dos renovaciones de 12 (doce) meses cada una" a la empresa Tech Security SRL por un monto de $ 3.933.026.507,98.

Menem fue director de Tech Security, hasta el 6 de diciembre de 2023, ya con Milei como presidente electo, cuando cedió sus acciones a su hermano Eduardo Adrián Menem. Otro de ellos, Fernando, también tiene acciones en la empresa.

Las recientes revelaciones sobre las presuntas facilidades en los préstamos hipotecarios del Banco Nación para funcionarios y legisladores de LLA también abarcaron a dos jóvenes del clan Menem. El director de la secretaría privada en Diputados, Federico "Sharif" Menem, había sido mencionado como uno de los presuntos beneficiarios, al igual que la auxiliar administrativa en la Auditoría General de la Nación Nazarena Menem, hija de "Lule" Menem.