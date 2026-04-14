Nazarena Menem también sacó un millonario crédito en Banco Nación

Mientras aumentan los pedidos al Gobierno Nacional para que se expliquen las condiciones en las que los funcionarios libertarios obtuvieron millonarios créditos en el Banco Nación, se conoció que Nazarena Menem también fue beneficiada con un suculento préstamo y a tasa preferencial. La joven de 26 años es la sobrina de Martín Menem y tiene menos de cuatro años de antigüedad en la Auditoría General de la Nación (AGN), su primer trabajo.

Según datos públicos de la Central de Deudores del Banco Central, la joven obtuvo un crédito de $236 millones otorgado por el Banco Nación en agosto de 2025. La joven, que es hija de Eduardo 'Lule' Menem y sobrina del titular de la Cámara de Diputados, trabaja como auxiliar administrativa en la AGN, con un sueldo que no superaría los 2,5 millones.

Desde la oposición dudan por las condiciones en las que fueron otorgados estos créditos, a los que accedieron unas 1.440 personas políticamente expuestas, según el sitio web Cuánto Deben. "Esperamos conocer en detalle las condiciones de los créditos que se otorgaron a los funcionario", indicó el diputado de Encuentro Federal (EF) Esteban Paulón.

El diputado había hecho un pedido de acceso a la información pública para analizar si hubo un común denominador entre quienes recibieron el crédito y tienen algún tipo de lazo con el Gobierno nacional. Su hermano Sharif Menem, que con sus 24 años es mano derecha de Martín Menem Diputados e integrante de la juventud de La Libertad Avanza (LLA), también accedió a un préstamo de $357 millones. "Esperamos con esa información que hemos solicitados ver si hay un patrón y avanzar en una denuncia judicial", agregó el diputado.

Los casos de Nazarena y Sharif Menem se suman al de muchos otros funcionarios y dirigentes libertarios como Juan Pedro Inchauspe, integrante del directorio del Banco Central, quien obtuvo un crédito superior a $510 millones de pesos y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y hombre cercano al ministro de Economía Luis Caputo, que pidió $475 millones en febrero de 2025.

Los otros polémicos créditos

Figuran también Federico Furiase, secretario de Finanzas, quien recibió 367 millones en agosto de 2025; Emiliano Mongilardi, director de YPF, quien obtuvo 302 millones en octubre; y Guillermo Patricio Madero, jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, quien accedió a 204 millones en septiembre.

También el jefe de Gabinete de Sandra Pettovello de Capital Humano, Leandro Massaccesi -que renunció al conocerse la noticia- recibió un crédito de 401 millones de pesos septiembre de 2025. Todos estos créditos otorgados a algunos de los principales apuntados resultaron entre tres y cuatro veces más grandes que el monto promedio.

Otros de los que recibieron créditos más abultados son Felipe Berón (subsecretario de Servicios Financieros de Economía), quien recibió uno por $362 millones de pesos en abril de 2025; el diputado libertario Santiago Santurio, con uno de 303 millones de pesos en julio de 2025 un crédito hipotecario de; y su compañero de banca Mariano Campero, quien recibió uno por $279 millones en mayo de 2025.