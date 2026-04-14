Acompañada por el rey Guillermo Alejandro, participó en una cena en la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump

El lunes 14 de abril de 2026, Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos, capturó todas las miradas durante su visita oficial a Estados Unidos con un llamativo vestido naranja que rindió homenaje al color nacional de su país. Acompañada por el rey Guillermo Alejandro, participó en una cena en la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, tras una agenda que incluyó actividades en Filadelfia y Washington D.C.

La monarca eligió un vestido midi de manga francesa, con cuello cerrado y un efecto drapeado al frente, diseñado por Claes Iversen, una firma de confianza para ella. La prenda, inédita en su guardarropa, fue complementada con un cinturón a tono que definió su silueta y un clutch naranja, logrando una imagen elegante y totalmente coordinada que no pasó desapercibida entre los asistentes.

Además, Máxima sumó accesorios con un fuerte valor simbólico: lució un prendedor con brillantes y piedras anaranjadas sobre el hombro derecho, acompañado por pendientes a juego que pertenecieron a la reina Juliana, su abuela. Varios brazaletes plateados completaron un estilismo que combinó precisión cromática con relevancia patrimonial.

Para el calzado, optó por stilettos marrones de Gianvito Rossi, mientras que su maquillaje mantuvo tonos suaves y el cabello quedó suelto con ondas ligeras, resaltando un look sobrio pero sofisticado. La elección del naranja no fue casual, ya que está históricamente vinculada a la Casa de Orange-Nassau y reforzó un mensaje diplomático en una de las citas más visibles de la agenda real.

La noche de la recepción en la Casa Blanca, los reyes de los Países Bajos fueron recibidos por Donald Trump y Melania Trump, y pasaron la noche en la residencia presidencial, un gesto diplomático que fue interpretado como reciprocidad tras la estadía de Trump en el palacio Huis ten Bosch durante la cumbre de la OTAN en La Haya en 2025. Según la oficina de prensa neerlandesa, esta visita busca fortalecer los lazos bilaterales y promover la cooperación entre ambos países.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, formó parte de la comitiva oficial y mantuvo encuentros orientados a afianzar la relación transatlántica, aunque no hubo una reunión privada con el presidente estadounidense. La agenda de los reyes continuó en Miami, donde se reunirán con representantes empresariales y de la comunidad neerlandesa en el sur de Florida.

La tendencia sustentable de Máxima Zorreguieta

Reconocida por su compromiso con la moda sostenible, Máxima suele apostar por prendas reutilizadas y colaboraciones con diseñadores destacados. En esta ocasión, eligió una creación exclusiva de Claes Iversen, confeccionada especialmente para el evento, con detalles drapeados realizados a mano y tejidos ecológicos, reflejando su vínculo con la alta costura europea y la moda circular.

En apariciones anteriores, la reina se inclinó por diseñadores como Jan Taminiau y Natan, referentes en la moda real europea. Además, la incorporación de accesorios que pertenecieron a la reina Juliana refuerza la continuidad dinástica y el respeto por el legado familiar, aspectos que Máxima suele destacar en sus presentaciones públicas.

Esta visita se desarrolla en un contexto internacional delicado, marcado por tensiones en Medio Oriente y debates sobre la OTAN. Por eso, el uso del color naranja en su vestuario no solo responde a una cuestión estética, sino que funciona como una declaración identitaria y diplomática de la Casa de Orange-Nassau. Según expertos en moda, la elección de Máxima está cuidadosamente pensada para transmitir mensajes de unidad y soberanía nacional en escenarios de alta visibilidad.