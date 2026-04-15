Cómo blindar tus fotos con huella o PIN en la Carpeta Privada de Google Fotos

La carpeta privada permite ocultar archivos dentro de Google Fotos sin borrarlos.

La carpeta privada de Google Fotos es una función clave para quienes buscan proteger imágenes y videos sensibles sin tener que eliminarlos. Se trata de un espacio oculto dentro de la app donde el contenido queda fuera de la vista principal y protegido por medidas de seguridad como el bloqueo del dispositivo o la contraseña de la cuenta.

En concreto, todo lo que se guarda en esta carpeta desaparece de la galería principal, los recuerdos, las búsquedas y los álbumes. Además, tampoco puede ser visto por otras aplicaciones ni compartido directamente, lo que la convierte en una especie de “caja fuerte digital” para fotos personales o información confidencial.

Qué es la carpeta privada de Google Fotos y para qué sirve

La carpeta privada —también conocida como “Locked Folder”— permite ocultar archivos dentro de Google Fotos sin borrarlos. Es ideal para guardar documentos, capturas sensibles o fotos que el usuario prefiere mantener lejos de miradas ajenas.

A diferencia de otras opciones como archivar imágenes, este sistema agrega una capa extra de seguridad: para acceder al contenido es necesario validar la identidad mediante PIN, huella o desbloqueo del dispositivo. Además, Google aplica cifrado estándar para proteger los datos.

Otro punto importante es que, en muchos casos, los archivos almacenados en esta carpeta no se sincronizan automáticamente en la nube, lo que reduce el riesgo de exposición online si no se activa la copia de seguridad.

Cómo funciona y cómo configurarla

Configurar la carpeta privada es bastante simple. La primera vez que intentás mover una foto o video, la app te pide activarla. A partir de ahí, podés seleccionar cualquier archivo y enviarlo a este espacio protegido desde el menú de opciones.

Todo lo que se guarda en esta carpeta desaparece de la galería principal.

Una vez dentro, hay ciertas limitaciones pensadas para reforzar la privacidad: no se pueden compartir los archivos directamente, ni aparecen en otras secciones de la app. Si querés usarlos normalmente, primero tenés que sacarlos de la carpeta.

En definitiva, la carpeta privada de Google Fotos es una herramienta práctica y cada vez más utilizada para mantener el control sobre el contenido personal. En un contexto donde la privacidad digital es cada vez más relevante, esta función se vuelve casi imprescindible para organizar y proteger archivos sensibles sin complicaciones.