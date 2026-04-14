Las proyecciones para la economía argentina, según la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial se convirtió en una herramienta clave para trazar posibles escenarios económicos en Argentina durante 2026. A partir de datos, modelos y múltiples variables, esta tecnología ofrece un panorama condicionado por las políticas públicas y la confianza del mercado, que puede ayudar a evaluar riesgos y oportunidades.

Según las estimaciones, la inflación podría disminuir a un rango anual entre el 20% y el 25%, lo que representaría una mejora importante frente a años anteriores. Sin embargo, esta reducción no está garantizada y dependerá del control fiscal, la política monetaria, la actualización de tarifas y las negociaciones salariales en los sectores público y privado.

En cuanto al tipo de cambio, los modelos prevén un ajuste gradual que acompañe la inflación, sin movimientos bruscos. Para fin de año, el valor de referencia podría ubicarse entre $1.700 y $1.800. La acumulación de reservas y la percepción de riesgo serán factores decisivos para evitar una alta volatilidad cambiaria.

El panorama más optimista proyecta un crecimiento económico cercano al 3% para 2026, impulsado por la inversión y las exportaciones, con especial énfasis en los sectores de energía y minería. Si la inflación se mantiene baja y la confianza mejora, el consumo interno podría repuntar, marcando un pulso positivo para la recuperación nacional.

Otras proyecciones de la IA sobre la economía argentina en 2026

El informe advierte que cualquier desajuste en variables clave puede generar aumentos temporales en los precios o incluso repuntes inflacionarios. Además, factores externos, las fluctuaciones en los precios de commodities y la dinámica política interna podrían poner en tensión las proyecciones base.

Javier Milei y parte de su

Para empresas y familias, un escenario más previsible implicaría la posibilidad de planificar inversiones y ajustar salarios con mayor horizonte temporal. No obstante, esta transición requiere coherencia en las medidas y un manejo cuidadoso de la comunicación oficial para mantener la confianza del mercado. En particular, las pymes serán las más vulnerables a cambios en el crédito y el consumo, por lo que el acceso al financiamiento será fundamental.

En definitiva, la inteligencia artificial plantea que 2026 puede ser un año bisagra para la economía argentina. Aunque no es un diagnóstico definitivo, ofrece un marco valioso para ponderar riesgos y diseñar políticas que anclen expectativas y generen mayor certidumbre económica.

La advertencia de Dal Poggeto: el “talón de Aquiles” de Milei que podría provocar una crisis

En una entrevista en el medio Gelatina, la economista Marina Dal Poggetto trazó un diagnóstico sobre el rumbo económico del Gobierno y puso el foco en un punto que considera central para la continuidad del programa: el frente financiero. “Está intentando cambiar la estructura económica, social y política del país. El principal talón de Aquiles del gobierno es el programa financiero”, afirmó la directora de la consultora EcoGo. La advertencia se da en un contexto en el que, según describió, el Gobierno aún no logró consolidar condiciones que le permitan estabilizar de manera duradera el acceso al crédito.

“Todavía es un programa financiero donde el gobierno no logró comprimir el riesgo país y colocar deuda afuera”, sostuvo. La dificultad para financiarse en los mercados internacionales aparece como una restricción que condiciona el resto de las variables. Dal Poggetto también apuntó a la dinámica fiscal. “El gobierno maneja el programa fiscal en el que la recaudación está cayendo”, explicó. En ese marco, la consistencia del ajuste se enfrenta a un escenario en el que los ingresos tributarios no acompañan, lo que obliga a sostener el equilibrio con menor margen de maniobra.