Qué va a pasar con el dólar en abril 2026, según consultoras y bancos privados

Qué va a pasar con el esquema cambiario en abril

Las proyecciones del mercado para el dólar oficial volvieron a moderarse en abril de 2026. Así lo refleja el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina, que reúne estimaciones de consultoras, bancos y centros de investigación.

De acuerdo con el informe, la mediana de las proyecciones ubica al dólar mayorista en $1.420 para el promedio de abril, lo que implica un recorte de $32 respecto del relevamiento anterior y un dólar más atrasado.

Qué va a pasar con el dólar según el REM

Dólar más atrasado y más desempleo

Como producto de la mayor inflación esperada, el mercado prevé un dólar más atrasado. Esto se da luego de un otro mes en el que el Gobierno logró mantener a raya al tipo de cambio, en parte beneficiado por el mayor ingreso de divisas gracias a la suba mundial de los hidrocarburos.

De este modo, entre abril y agosto consultoras y bancos estiman un dólar entre 20 y 30 pesos menor que lo que esperaban un mes atrás. Precisamente, anticipan un dólar de 1.504 pesos en julio y uno de 1.700 pesos en diciembre de 2026.

Cómo seguirá el dólar en los próximos meses

Las estimaciones del REM anticipan un sendero de subas progresivas para el tipo de cambio oficial:

Abril: $1.420

$1.420 Mayo: $1.449

$1.449 Junio: $1.481

$1.481 Julio: $1.504

$1.504 Agosto: $1.533

$1.533 Septiembre: $1.572

$1.572 Diciembre: $1.700

A cuánto se va el dólar en diciembre 2026

Para el cierre de 2026, el mercado proyecta un dólar en torno a los $1.700, lo que implicaría una suba interanual del 17,4%. Dentro del grupo de analistas con mejores pronósticos históricos (Top 10 del REM), las estimaciones son más bajas, con un tipo de cambio cercano a los $1.633 para fin de año.

A cuánto cotiza el dólar hoy

Las expectativas con el esquema cambiario

En este contexto, los analistas coinciden en que el dólar oficial seguiría corriendo por detrás de la inflación al menos hasta septiembre, consolidando un escenario de apreciación cambiaria en términos reales.

No obstante, hacia la segunda mitad del año comienzan a aparecer señales de un posible cambio de dinámica. Si bien el sendero proyectado continúa siendo gradual, en el mercado crece la expectativa de una eventual aceleración del ritmo de devaluación.

El escenario cambiario también está condicionado por el contexto internacional. Durante marzo, la aversión global al riesgo impactó en los bonos en dólares, en medio de tensiones geopolíticas entre Irán, Estados Unidos e Israel.

A nivel local, la acumulación de reservas por parte del Banco Central -que sumó más de u$s4.300 millones en el primer trimestre- no fue suficiente para impulsar una mejora sostenida en los activos financieros.