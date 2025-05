Charly García es sin dudas uno de los artistas históricos de la música argentina y en este momento, se encuentra alejado de los escenarios para cuidar de su salud. Sin embargo, este último tiempo se lo vio saliendo más seguido de su casa acompañado de gente de su entorno y en la noche del viernes 2 de mayo, se hizo presente en el Movistar Arena y la foto viral despertó todo tipo de reacciones en el ambiente del rock nacional.

Sin dudas que Charly García es sinónimo de rock nacional en Argentina y se lo reivindica de manera constante en la memoria de la cultura nacional. Es por eso que cada noticia en torno a su actualidad despierta muchas reacciones en el mundo de la música, como lo que ocurrió en las últimas horas.

Lo que hizo Charly fue asistir al Movistar Arena en la noche del viernes 2 de mayo para ver el recital de Beat, banda tributo al grupo de rock progresivo británica King Crimson. Cabe resaltar que hace poco, también presenció el show de Sting. Y hasta se dieron el gusto de cenar juntos.

En este contexto, muchas personas celebraron que el músico haya aparecido en público y disfrute de la música en vivo. "Con la remera de la guitarrista de Heart, un maestro"; "Charly Garcia escuchando los discos de los 80 de King Crimson. Magia pura"; "El más grande de todos los tiempos"; fueron algunos de los comentarios expresados.

Lágrimas en el rock nacional por la confesión de Lebón y Aznar en el homenaje a Serú Girán: "Hay charlas"

Serú Girán es una de las bandas históricas de la música argentina bajo el liderazgo de Charly García y con la conformación de Pedro Aznar y David Lebón, quienes se presentaron en la noche del domingo 6 de abril en el escenario mayor del Quilmes Rock en el homenaje al grupo. Posterior al recital, los artistas brindaron declaraciones y realizaron una confesión inesperada que derramó lágrimas en el rock nacional.

La noche del domingo 6 de abril fue emocionante para muchas personas, ya que el homenaje a Serú Girán encabezado por David Lebón y Pedro Aznar causó todo tipo de sensaciones y trascendió generaciones. Los músicos tocaron todos los temas emblemáticos de la banda y de hecho, dejaron afuera varios para poder ajustarse a la grilla.

"Te juro que... esto no se lo dije a Pedro,, no se lo dije a nadie, es la primera vez que lo voy a decir: yo pensaba que no iba a ser así", dijo Lebón, sorprendido por el fervor que se generó en el festival. "No dije que iba a estar mal, eh, pero que no iba a ser así como hoy. Fue como Serú otra vez en River. La gente lo siguió llevando encima en su corazón, contándole a sus hijos", agregó.

"Lo que pasó en el escenario superó toda expectativa y lo que pasaba en el ensayo. Hubo algo que nos levantó en vilo y nos llevó a volar para otro lado. Verdaderamente fue muy impresionante", sostuvo Aznar. En ese momento, el periodista les preguntó si hay chances que vuelvan a presentarse y la respuesta sorprendió a todos. "Sí. No podemos dar precisiones todavía porque no las tenemos, pero sí hay charlas", sentenciaron. Por el momento, se desconoce cómo será la agenda de los músicos de cara al 2025 para reivindicar el legado de Serú Girán y Charly García, líder y compositor de las canciones y quien se encuentra resguardado por algunos problemas de salud que atraviesa desde hace tiempo.