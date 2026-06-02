En medio de polémicas y constantes aumentos en la tarifa, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy concretó la adjudicación del proceso licitatorio para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad. Rodolfo Severich, empresario del sector y titular de Unión Bus, apuntó contra las autoridades locales al advertir que se ejecutó un proceso "viciado, espurio y con un grado de sinvergüenzura total",

La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 1204.26.040 del 18 de mayo pasado y fue suscripto por unanimidad por todos sus integrantes, funcionarios del Ejecutivo y concejales de las diferentes bancas del Concejo Deliberante.

De las tres empresas que participaron de la licitación, quedaron solo dos: Santa Ana SRL y El Urbano SRL fueron adjudicadas. Sin embargo, no hubo novedades sobre lo que pasó con Xibi Xibi, quedando en un contexto de total incertidumbre y reclamos de sus trabajadores.

Severich apuntó de forma directa contra el intendente Raúl Jorge y sus funcionarios por la falta de transparencia en la adjudicación. En una arremetida, calificó al Secretario de Servicios Públicos capitalino, Guillermo Marenco, como una persona "desagradable" y denunció públicamente que el funcionario amenazó y amedrentó a uno de los choferes que ingresó a dialogar a la municipalidad: "Yo sé todo tu antecedente y sé dónde vivís", contó sobre el supuesto hecho violento.

En diálogo con Radio 2, el empresario del sector del transporte expuso una propuesta inédita que busca sacudir el conflicto del transporte urbano: la meta es que los propios trabajadores, choferes y técnicos, se organicen legalmente bajo una Unión Transitoria de Empresas (UTE), una cooperativa, una SA o una SRL, para autogestionar el servicio y forjar su propio destino laboral, garantizando la continuidad de las 200 familias afectadas. Además, aseguró que se encuentra en plenas tratativas y avanzadas conversaciones con los dueños de la empresa Xibi Xibi para que adopten exactamente la misma medida con su personal.

El plan contempla que esta nueva organización de trabajadores unificados salga a ocupar y prestar el servicio en el Corredor Norte, el cual Severich considera que legalmente está "vacante o desierto". El empresario argumentó que el municipio está cometiendo una flagrante ilegalidad al otorgarle tres corredores a la empresa Santa Ana, violando la normativa que establece un máximo de dos corredores por empresa.

Boleto impagable: tras el ajuste de Sadir al transporte urbano, un jujeño podría gastar hasta $204 mil por mes

Con el nuevo ajuste del 4,82% al boleto del transporte urbano de pasajeros que comenzó a regir desde el jueves 21 de mayo, una persona podría llegar a gastar más de 204 mil pesos mensuales en viajes en colectivo, según el tramo que utilice diariamente. Con la tarifa mínima vigente dentro de San Salvador de Jujuy, fijada en $1.333,86, una persona necesitaría destinar alrededor de $128.050,56 mensuales solamente para trasladarse en colectivo.

Mientras el gobernador Carlos Sadir plancha paritarias y rechaza negociar con los gremios, el salario de los trabajadores se deteriora. El cálculo que realizó el medio Jujuy al Día toma como referencia a un usuario que utiliza el transporte público para cumplir una jornada laboral dividida, realizando cuatro viajes diarios de lunes a viernes, lo que representa 20 boletos semanales y un total estimado de 88 pasajes al mes.

De esta manera, el impacto de la suba no solo repercute en trabajadores que dependen diariamente del transporte público, sino también en familias donde dos o más integrantes utilizan colectivos para asistir a sus empleos, estudiar o realizar distintas actividades, multiplicando significativamente el gasto mensual destinado a movilidad.

En el caso de quienes utilizan los recorridos más extensos, como el tramo entre San Salvador de Jujuy y León, cuyo boleto cuesta $2.133,93, el gasto mensual asciende a $204.857,28. A eso se suma una eventual media jornada laboral los sábados, con dos viajes adicionales por semana, alcanzando así un promedio mensual de 96 boletos.