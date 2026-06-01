Más ajuste de Sadir: mientras se congelan paritarias, junio arranca con aumentos en el transporte interurbano

En un nuevo golpe al bolsillo, los trabajadores de Jujuy recibieron junio con un nuevo aumento promedio del 2,2% en el transporte interurbano. De esta manera, comenzará a regir una actualización tarifaria en los servicios de media distancia que conectan San Salvador de Jujuy con distintas localidades del interior.

Mientras el gobernador Carlos Sadir plancha paritarias y rechaza negociar con los gremios, el salario del pueblo se deteriora. Esta suba alcanzará a los corredores de Quebrada, Puna, Ramal y Valles, de modo que impacta en el presupuesto de miles de pasajeros que utilizan diariamente estos servicios para trasladarse por trabajo, estudio, atención médica o trámites.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con este ajuste, el transporte se convierte en uno de los primeros servicios en registrar aumentos durante el sexto mes del año. Sin embargo, esta medida tarifaria no llega de forma aislada, sino que viene a sumarse a los recientes tarifazos del transporte local. Con el nuevo incremento del 4,82% en el boleto del transporte urbano de pasajeros que comenzó a regir desde el jueves 21 de mayo, una persona podría llegar a gastar más de 204 mil pesos mensuales en viajes en colectivo, según el tramo que utilice diariamente.

Estos aumentos sen da en un contexto de crisis en el sistema. Hace poco más de un mes, la Cámara de Transporte de Jujuy emitió un comunicado donde alertó que más de 1.600 puestos laborales se encuentran en riesgo. La asociación gremial denunció la cesantía de 7 trabajadores de la empresa Santa Ana por protestar el pago de sueldos conforme a la escala correspondiente. Los empleados acusaron que la compañía los despidió el 31 de marzo, un día después de amenazarlos que quedarían en la calle si no retiraban la demanda judicial por las diferencias salariales.

Aumenta el transporte interurbano en Jujuy: nuevas tarifas desde el 1° de junio

Zona Quebrada y Puna

Volcán: $4.500

Tumbaya: $5.300

Maimará: $8.900

Purmamarca: $9.400

Tilcara: $9.900

Humahuaca: $14.600

Susques: $23.700

Abra Pampa: $25.100

Iruya: $25.700

La Quiaca: $32.500

Zona Ramal

San Pedro: $6.900

Chalicán: $9.200

Santa Clara: $9.600

Fraile Pintado: $10.400

Libertador General San Martín: $11.800

Calilegua: $12.500

Caimancito: $14.300

Yuto: $17.100

Palma Sola: $18.700

El Talar: $19.800

Zona Diques y Valles (SUBE)

El Carmen: $2.765

Carahunco: $3.058

San Antonio: $3.464

Perico: $3.594

Monterrico: $3.708

Las Pampitas: $4.164

Aeropuerto: $4.849

Puesto Viejo: $5.562

La Mendieta: $5.842

Aguas Calientes: $6.750

El nuevo cuadro tarifario entró en vigencia desde las primeras horas del lunes y alcanzará a todos los servicios de media distancia de la provincia.