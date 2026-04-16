Caso Loan: uno por uno, todos los acusados que llegan a juicio en prisión

“No sabemos qué pasó, tampoco sabemos dónde está o puede estar” repitió uno de los investigadores el primer día de búsqueda y, palabras más o palabras menos, todavía repiten los que analizan el expediente y buscan detalles que permitan descubrir qué pasó aquel 13 de junio de 2024 cuando desapareció Loan Danilo Peña en un paraje a pocos kilómetros de la localidad correntina de 9 de Julio. El camino de la investigación avanzó con la acusación de sustracción y ocultamiento del menor mientras que por lo bajo algunos peritos sostienen que no hubiera sido descabellado hablar de un desenlace fatal alrededor de las primeras horas de la desaparición. Para quienes participaron de las primeras horas del expediente y luego siguieron con algún tipo de participación cuando la investigación pasó al fuero Federal, nunca se descartó nada y se mantuvo abierta la hipótesis de que el pequeño había sido víctima de una red de trata o captado para fines sexuales como así también que hubiera sido víctima mortal de un rito o hasta un accidente.