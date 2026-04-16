El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: uno por uno, todos los acusados que llegan a juicio en prisión
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Hace 1 hora
Caso Loan: qué hizo hasta ahora la justicia en la causa
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Caso Loan: qué hizo hasta ahora la justicia en la causa
A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.
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Caso Loan: las últimas novedades del juicio por la desaparición del niño
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Caso Loan: las últimas novedades del juicio por la desaparición del niño
El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
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Qué le pasó a Loan: las principales hipótesis que sigue la Justicia
Los interrogantes alrededor de la búsqueda del pequeño siguen sin encontrar respuestas y el expediente parece no inclinarse por una cuestión particular aunque los últimos operativos y rastrillajes volvieron a poner en foco una de las sospechas del inicio de la investigación.
“No sabemos qué pasó, tampoco sabemos dónde está o puede estar” repitió uno de los investigadores el primer día de búsqueda y, palabras más o palabras menos, todavía repiten los que analizan el expediente y buscan detalles que permitan descubrir qué pasó aquel 13 de junio de 2024 cuando desapareció Loan Danilo Peña en un paraje a pocos kilómetros de la localidad correntina de 9 de Julio. El camino de la investigación avanzó con la acusación de sustracción y ocultamiento del menor mientras que por lo bajo algunos peritos sostienen que no hubiera sido descabellado hablar de un desenlace fatal alrededor de las primeras horas de la desaparición. Para quienes participaron de las primeras horas del expediente y luego siguieron con algún tipo de participación cuando la investigación pasó al fuero Federal, nunca se descartó nada y se mantuvo abierta la hipótesis de que el pequeño había sido víctima de una red de trata o captado para fines sexuales como así también que hubiera sido víctima mortal de un rito o hasta un accidente.
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