SUAF: los nuevos topes de ingresos para cobrar las asignaciones familiares en abril

El ingreso individual de cada integrante no puede superar los $2.722.595.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los topes de ingresos para acceder al SUAF, en el marco de la movilidad vigente basada en la inflación. Los límites fueron definidos por la Resolución 55/2026 y contemplan tanto los ingresos individuales como los del grupo familiar.

El ingreso individual de cada integrante no puede superar los $2.722.595. Ese es el primer filtro. El segundo es el ingreso total del grupo familiar, que no debe exceder los $5.445.190.

Ambos requisitos se deben cumplir simultáneamente. No alcanza con que uno solo esté dentro del límite.

La condición que más afecta: el tope individual

Si uno solo supera el tope individual, perdés toda la asignación familiar. Ese es el punto más estricto del sistema. Aunque el ingreso total del hogar esté por debajo de los $5.445.190, si un integrante (por ejemplo, el cónyuge o un hijo mayor que trabaja) gana más de $2.722.595, el derecho al SUAF se pierde automáticamente.

ANSES hace cruces de datos permanentes para verificar el cumplimiento de los requisitos. El organismo cruza información con AFIP, bancos, registros de propiedad y otras bases oficiales. Si detecta una inconsistencia, notifica al beneficiario y procede a la baja.

Por qué se actualizan los límites

El ajuste responde al mecanismo de movilidad vigente, que se basa en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este sistema permite actualizar tanto los montos de las prestaciones como los topes de ingresos, con el fin de sostener el poder adquisitivo y mantener focalizada la ayuda social. Los nuevos valores rigen para todos los pagos que se realicen desde abril de 2026.

Montos del SUAF para abril 2026

Asignación por hijo (según ingreso del grupo familiar):

Ingreso hasta $1.028.268: $68.340 por hijo

Ingreso entre $1.028.268 y $1.508.055: $46.098 por hijo

Ingreso entre $1.508.055 y $1.741.100: $27.882 por hijo

Ingreso entre $1.741.100 y $5.445.190: $14.385 por hijo

Asignación por hijo con discapacidad:

Ingreso hasta $1.028.268: $222.510 por hijo

Ingreso entre $1.028.268 y $1.508.055: $157.411 por hijo

Ingreso desde $1.508.055: $99.346 por hijo

Asignación prenatal: mismos valores que la asignación por hijo, según el rango de ingresos.

Asignaciones de pago único (para ingresos hasta $5.445.190):

Nacimiento: $79.659

Adopción: $476.267

Matrimonio: $119.274

Cónyuge: $16.580

Si uno solo supera el tope individual, perdés toda la asignación familiar.

Quiénes pueden cobrar el SUAF

El SUAF está destinado a:

Trabajadores en relación de dependencia (sector privado y público).

Monotributistas inscriptos.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Jubilados y pensionados.

Personas con pensiones no contributivas.

Titulares de la AUH.

Veteranos de guerra del Atlántico Sur.

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