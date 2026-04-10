El gobierno de Javier Milei dispuso estos cambios para el cobro del bono para los jubilados de ANSES.

El gobierno de Javier Milei cambió el esquema del bono para jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a partir de este viernes 10 de abril, en el inicio del calendario de pagos del mes, lo que introduce modificaciones en la forma en que se liquida el adicional. Este pago extraordinario, que sigue congelado en $70.000 hace dos años, solo será para jubilados y pensionados que cobren la mínima.

Con el nuevo esquema, quienes perciben haberes por encima de la mínima comienzan a recibir un bono menor, que se reduce de manera progresiva hasta alcanzar un tope de ingreso total. En todos los casos, el objetivo es que el monto final no supere ese límite establecido para abril.

El nuevo límite se aplica de manera automática con el habitual calendario de pago que comienza este viernes: cada jubilado o pensionado recibirá un único depósito con el monto ya calculado. La medida fue confirmada por decreto junto con el aumento del 2,90% previsto para este mes.

Ejemplos concretos: cómo se pagará el bono para jubilados ANSES

Un jubilado que cobra $380.319,31 (jubilación mínima) recibe un bono de $70.000 , alcanzando un total de $450.319,31 .

(jubilación mínima) recibe un bono de , alcanzando un total de . Si percibe $400.000 , el bono es de $50.319 , con un total de $450.319 .

, el bono es de , con un total de . Con un haber de $420.000 , el bono se reduce a $30.319 , totalizando $450.319 .

, el bono se reduce a , totalizando . Si cobra $440.000 , el bono es de $10.319 , también hasta llegar a $450.319 .

, el bono es de , también hasta llegar a . Quienes perciben $450.319 o más ya no acceden al bono.

A quiénes alcanza el beneficio

Jubilados y pensionados del sistema previsional.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos.

ANSES: cuánto cobran en total en abril 2026

Con el aumento del 2,9% y el refuerzo, los ingresos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $380.319,31 + bono de $70.000 = $450.319,31

$380.319,31 + bono de $70.000 = $450.319,31 PNC por invalidez y vejez: $336.223,52 (con bono incluido)

$336.223,52 (con bono incluido) Madres de siete hijos: $450.319,31 (equiparado a la mínima con bono)

$450.319,31 (equiparado a la mínima con bono) PUAM: $374.255,44 (con bono incluido)

Cuándo cobran los jubilados en abril

Para jubilados que perciben la mínima, el cronograma es el siguiente: