Javier Milei volverá el próximo viernes 21 de agosto a Rosario tras su visita por el Día de la Bandera en junio pasado. Su nuevo viaje será en el marco del 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario y será su primera visita bajo la presidencia de Pablo Bortolato, quien asumió en la Bolsa rosarina en noviembre pasado. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las medidas del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei volverá a Rosario el próximo viernes 21 de agosto
En Rosario esperan que el Presidente vuelve a la ciudad por segunda vez en el año, en esta oportunidad para participar del acto central por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Hace 6 minutos
Milei vuelve a Rosario
El próximo viernes 21 de agosto, Javier Milei visitará Rosario por segunda vez en el año. En esta oportunidad será para participar del acto central por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
En caso de concretarse esta nueva visita, será la tercera consecutiva en la que el Presidente participa del aniversario de la Bolsa rosarina.
Será la segunda visita de Milei a la ciudad de Rosario en el año, ya que también participó del Acto por el Día de la Bandera en el Monumento a la Bandera en junio pasado.
Hace 26 minutos
Majul cuestionó al Gobierno de Milei por la inflación y el endeudamiento
El periodista Luis Majul realizó una editorial en la que cuestionó la falta de respuestas sobre la inflación y el endeudamiento de los ciudadanos, en medio del análisis económico.
El pase de factura de Luis Majul al Gobierno por la economía: las tres preguntas clave
El periodista Luis Majul, uno de los comunicadores más identificados con el discurso del Gobierno nacional, realizó un duro análisis sobre la situación económica y política del país durante su programa de radio en El Observador 107.9. Allí planteó una serie de interrogantes dirigidos directamente a la gestión de Javier Milei y advirtió sobre la necesidad de obtener respuestas urgentes para "evitar el retorno" de sectores opositores y del peronismo.
Hace 1 hora
Ganar menos y pagar más: cómo el modelo de Milei recarga el peso sobre salarios y consumo
Un informe privado mostró que los hogares de menores ingresos soportan una carga tributaria proporcionalmente mayor los patrimonios de mayor poder adquisitivo.
La promesa de bajar impuestos del gobierno de Javier Milei no alcanza a todos por igual. Un informe privado dejó en evidencia que la política implementada hasta ahora por la gestión libertaria agravó la estructura regresiva de la Argentina: una familia de bajos ingresos soporta una carga tributaria proporcionalmente mayor que otra que gana más del doble. Al respecto, el 50% más pobre destina más de un tercio de sus ingresos al pago de impuestos, mientras que el 10% más rico tributa apenas un cuarto de sus recursos. De este modo, la presión sobre gran parte de la sociedad ya es la segunda más alta de América Latina.
Hace 1 hora
Milei encerrado, temor por el “dólar PASO” y las burlas a la reunión del PJ
El Presidente no tiene agenda, se encerró en Olivos y delegó este tramo político de cara al 2027 en su hermana, Karina Milei. Al Gobierno se le está complicando la suspensión de las primarias del año próximo y teme una corrida cambiaria entre las PASO y las generales. Mientras, se ríe de "la película de terror" que dice tener enfrente.
"Nah, para qué se va a mover el Presidente si todo esto lo maneja Karina. No tiene por qué meterse o salir de Olivos. Ya se sabe que esto se habla con ella". La frase pertenece a una persona del espectro oficialista que describe ante El Destape con precisión la actualidad de Javier Milei: está encerrado, aislado en la quinta de Olivos y acortó al máximo su entorno, que lo redujo al "cineasta" libertario Santiago Oría y Lila Lemoine y no muchos más. Se habla poco con su hermana Karina Milei y casi nada con Santiago Caputo. En el Gobierno hay preocupación.
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"¿Qué pasa si no puedo pagar?": las consultas por hostigamiento aumentaron 350% en un año
Con llamadas diarias que alcanzaron picos de 170 consultas, la Línea 148 bonaerense refleja cómo el endeudamiento para cubrir lo básico mutó en una "trampa eterna". Billeteras virtuales encabezan la morosidad en un contexto donde el acoso para cobrar deudas se volvió la regla. Cuáles son las dudas más frecuentes y qué derechos tienen los consumidores.
Hace 17 horas
La inflación acumulada con Milei sería 15 puntos mayor si no hubiese intervenido el IPC
El índice que el Gobierno decidió postergar en enero arroja una suba de precios de 344,3% desde diciembre de 2023, frente al 328,8% de la medición oficial.
Se trata de un ejercicio de reconstrucción que permite observar qué resultado habría arrojado la actualización que el propio INDEC había anunciado para comenzar a publicar en enero de 2026.
Hace 17 horas
Durán Barba vaticinó qué pasará en el 2027: "Hecatombe"
El exasesor de Mauricio Macri analizó el panorama político local y las chances de Javier Milei, a casi un año de las próximas elecciones presidenciales. "Es muy difícil lograr una reelección", resaltó.
Hace 17 horas
Para seis de cada diez argentinos, Milei no defiende a la Patria ni a la soberanía
Lo afirmó una encuesta de la consultora Zubán-Córdoba. Por el contrario, los dos conceptos están más presentes en la sociedad.
Ante la consulta sobre si "los valores de 'soberanía nacional' y 'defensa de la Patria'" forman parte de las decisiones de la gestión de Milei, un 65,7% sostuvo que estan "menos presentes que antes".
Hace 19 horas
La inflación para los inquilinos duplicó al IPC y volvió a superar el 4% en julio
Mientras la inflación general fue de 2,1%, el costo del alquiler de la vivienda subió entre 2,7% y 5,3% según la región.
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Havanna perdió $747 millones y sintió el golpe de la caída del consumo
El volumen de su principal categoría también retrocedió entre abril y junio, aunque el acumulado semestral todavía muestra más kilos vendidos que en 2025.
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Aumentó el cierre de empresas durante mayo y ya son 30.000 menos en la era Milei
También se destruyeron más de 70.000 empleos durante ese mes, según datos oficiales. Cuáles fueron los sectores más afectados.
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ATE advierte que la reforma del empleo público de Milei busca “quitar derechos”
El ministerio que comanda Federico Sturzenegger vuelve a la carga contra los trabajadores estatales y apunta a modificar el régimen de carrera dentro de la administración pública nacional.
ATE en alerta por las reformas de Federico Sturzenegger.
08:57 | 14/08/2026
Colectivos: la cantidad de pasajeros en el AMBA se desplomó un 19% en agosto
Viajaron 1,7 millones de pasajeros menos en promedio por día respecto al mismo mes del año pasado. El precio del boleto, el desempleo y la caída en las frecuencias son algunas de las razones.
07:31 | 14/08/2026
Milei volverá a disertar en el Council of the Americas
El Presidente confirmó su asistencia a la 23ª edición de la conferencia internacional organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
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Operativos migratorios de Milei: un show racista sin resultados
El gobierno de Milei hizo 851 controles en el primer semestre de este año, en un intento por emular la caza de migrantes del ICE de Donald Trump. El Ministerio de Seguridad posteó videos de los operativos y la ministra Monteoliva anunció deportaciones. Pero solo el 2% de las 7261 personas registradas eran extranjeras en condición irregular.
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La inflación volvió a traspasar el 2% y la inercia complica al Gobierno
Subió el mes pasado luego de un trimestre a la baja, mientras los números finos anticipan que es difícil una marcada desaceleración en el corto plazo.
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Lamelas vuelve a atacar a China: la respuesta de la embajada en Argentina
El embajador de Washington vinculó la exclusión de Huawei con la capacidad de Argentina para atraer inversiones de capitales occidentales.
Lamelas volvió a rechazar eventuales vínculos de Vaca Muerta con capitales chinos.