Milei volverá a Rosario el próximo viernes 21 de agosto

El próximo viernes 21 de agosto, Javier Milei visitará Rosario por segunda vez en el año. En esta oportunidad será para participar del acto central por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En caso de concretarse esta nueva visita, será la tercera consecutiva en la que el Presidente participa del aniversario de la Bolsa rosarina.

Será la segunda visita de Milei a la ciudad de Rosario en el año, ya que también participó del Acto por el Día de la Bandera en el Monumento a la Bandera en junio pasado.