El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, volvió a denunciar la parálisis en el envío de partidas destinadas a obras de infraestructura hídrica por parte de la administración nacional de Javier Milei. Según el funcionario provincial, la gestión central “subejecutó y robó más de 290.000 millones del fondo hídrico nacional” desde que asumió el poder a fines de 2023.

Esta situación presupuestaria se torna sumamente crítica debido a la inminente llegada del fenómeno meteorológico global conocido como El Niño, cuyas fuertes tormentas amenazan con golpear severamente a la Cuenca del Plata y, en particular, al territorio bonaerense.

El Fondo de Infraestructura Hídrica se financia mediante el 4,3 de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos. Desde que Milei asumió la presidencia, la recaudación correspondiente a estas partidas alcanzó un total estimado de $375.400 millones. Sin embargo, la Casa Rosada solo liberó pagos efectivos por $116.000 millones.

Esto significa que, según datos del sitio Chequeado, Nación únicamente ejecutó un exiguo 31% de los recursos disponibles por ley para estas tareas preventivas. Ante este panorama de severo ajuste, Katopodis lanzó una crítica directa a las prioridades del Ejecutivo central: “Todo lo que estos tipos pueden meter en la timba financiera lo hacen”, sentenció en declaraciones a C5N.

La alarma de los especialistas y funcionarios no es menor: el Niño es un evento natural que altera los patrones climáticos globales cada dos a siete años. Las proyecciones estiman que el fenómeno se manifestará con gran intensidad entre noviembre y enero. El impacto afectará de manera directa a la Cuenca del Plata, que abarca múltiples provincias argentinas y países limítrofes.

Ante la previsión de tormentas calificadas como “muy pero muy graves” por las autoridades locales, la detención de las grandes obras de drenaje se vuelve un peligro inmediato. Entre los proyectos ralentizados se destaca la segunda etapa del tramo IV de la obra de dragado del Río Salado, una extensión clave de 30 kilómetros lindera a la ruta 205 que hasta el año pasado se venía ejecutando gracias a estos mismos recursos nacionales.

Obras hidráulicas que PBA está ejecutando en Navarro.

“La plata no aparece”

Frente a la inactividad nacional, el gobierno provincial activó un Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias (CORE) que reúne a dependencias de energía, vialidad y recursos hídricos para coordinar medidas preventivas. Además, implementó un Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático que se apoya en el Sistema Inteligente de Monitoreo (SIMPARH) y contempla tareas inmediatas como la limpieza de arroyos. No obstante, el éxito de estos esquemas depende inevitablemente de los fondos nacionales.

Aunque el Gobierno de Milei reconoció que existe más del 70% de probabilidades de que el fenómeno golpee fuertemente la región de la Cuenca del Plata y puso en marcha un plan de contingencia a través de su Ministerio de Seguridad, la asistencia financiera efectiva sigue brillando por su ausencia. Las palabras de Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia, sintetizan con crudeza el ahogo presupuestario tras reclamar recursos en los espacios de coordinación federal: “La plata no aparece”.