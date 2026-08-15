Crece la interna con Milei: ahora Villarruel reclamó el fin de las retenciones

En medio de una relación cada vez más tirante y marcada por la desconfianza recíproca con la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a dar una muestra de autonomía política. Durante su participación en la 90° edición de la ExpoVenado, en la provincia de Santa Fe, la titular del Senado no solo buscó consolidar su propio perfil público, sino que se metió de lleno en una de las discusiones más sensibles para la gestión de Javier Milei: la carga impositiva sobre el sector agropecuario.

Al ser consultada por la prensa local sobre el debate en torno a los derechos de exportación, un impuesto que el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió sostener para garantizar las metas de superávit fiscal, Villarruel fue categórica: "El futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones". La definición expone la contradicción de una administración nacional que llegó al poder prometiendo dinamitar impuestos, pero que, en la práctica, continúa gravando financieramente al sector que el propio Milei suele catalogar como aliado.

La vicepresidenta no escatimó en elogios para el sector agropecuario, un gesto de fuerte contraste con la fría distancia que suele exhibir el Presidente hacia la dirigencia rural tradicional. "Ustedes son el motor de la economía del país", les aseguró a los productores locales, al enfatizar la necesidad de potenciarlos bajo una mirada de fuerte apoyo a la industria argentina.

Durante un breve contacto con la prensa, Villarruel adoptó un marcado tono productivista, que colisiona con el dogma financiero del Palacio de Hacienda. Para la vicepresidenta, la viabilidad de la sociedad no se mide solo en variables monetarias, sino en la economía real: "No hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción".

Villarruel se desmarcó de Milei y reclamó unidad ante la crisis

La distancia con el estilo de liderazgo confrontativo de Milei se evidenció también cuando abordó la crisis socioeconómica. En lugar de la polarización permanente que caracteriza al jefe de Estado, Villarruel hizo un llamado a la moderación, advirtiendo que su principal prioridad es "pensar en una unión nacional sin estar pensando en candidaturas, sin estar pensando en partidos políticos, sino pensando en el futuro que, en Argentina, con nuestro potencial, debiera ser un futuro bueno, exitoso y, sin embargo, hoy tiene muchas complejidades”.

Asimismo, lanzó un tiro por elevación a la clase política por su desconexión de la realidad diaria, al afirmar estar "sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes", y remató que estos "son temas en los que la clase política tiene que empezar a pensar casi con exclusión de todo el resto". La participación de la titular del Senado en la actividad en tierras santafesinas fue por invitación del intendente local y titular del radicalismo, Leonel Chiarella.