Luego de ser removido de su cargo como director del Museo Histórico Nacional (MHN), el historiador y profesor Gabriel Di Meglio aseguró que se trató de "una decisión política" y que la decisión lo "sorprendió".

El historiador, que ostentaba ese cargo desde 2020, remarcó que no recibió precisiones de los motivos de su salida y que cree que "fue una decisión política".

"Me sorprendió porque el museo está en un buen momento, con mucho público y nuevas muestras. Me dijeron que venía María Inés Rodríguez Aguilar a reemplazarme, supongo que quisieron darle el puesto a ella. No me renovaron, simplemente", dijo Di Meglio en declaraciones periodísticas.