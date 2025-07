Kicillof sobre el fallo por YPF: "Que Milei le dé la razón a los demandantes contradice al interés nacional".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, repudió este martes el accionar del presidente Javier Milei tras la sentencia de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina transferir el 51% del paquete accionario de YPF a los demandantes del fallo por la nacionalización de la empresa. "Contradice la defensa del interés nacional", opinó sobre el libertario en una conferencia de prensa.

Kicillof criticó el mensaje que el Presidente publicó en su cuenta de X después de que se conociera el fallo, en el que anunció que la Argentina va a apelar pero también lo responsabilizó. "Lo que dice al conocer esta decisión de la jueza es que se va a apelar la decisión, es decir que la Argentina está en contra de esto", señaló Kicillof, quien remarcó: "Mientras Milei dice que el Estado argentino va a decir que esto no corresponde, sostiene que la culpa la tengo yo o quienes participamos de la decisión de la expropiación". "Es contradictorio y peligroso", agregó.

"Que el Presidente de la Nación les dé la razón a los demandantes contradice la defensa del interés nacional. Milei pone en riesgo al interés nacional", subrayó el gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Economía.

Las críticas a la jueza y el rol del Congreso

El mandatario provincial consideró que el fallo de Preska fue un "disparate jurídico" y expresó: "Se convierte en una agresión a la soberanía argentina". "No tiene derecho una jueza de Nueva York a decir que nuestra Constitución vale menos que un papelito votado por una asamblea de accionistas", siguió, antes de aclarar que el "Departamento de Justicia de Estados Unidos" aseguró que la jueza "no puede ir contra las acciones de YPF", ya que no puede "tomar bienes que son inmunes".

"Ningún jurista argentino puede estar de acuerdo con que asiste la razón y el derecho al fallo que obtuvo un fondo buitre en Nueva York", insistió Kicillof, quien explicó que el fallo del año pasado que condenaba al Estado argentino a pagarles 16.000 millones de dólares a los fondos buitre fue "en primera instancia". "Condena a la Argentina a pagar un monto a un fondo buitre que ni siquiera tiene acciones ni las puede tener", explicó y sumó: "En base a este fallo, sería entregar YPF en base a una sentencia que no corresponde".

Además, puso énfasis en que es el Congreso Nacional el que puede tomar decisiones sobre el 51% del paquete accionario de YPF que posee el Estado argentino. "Las acciones de YPF solo pueden ser dispuestas por dos tercios del Congreso Nacional", señaló y profundizó: "Las acciones YPF no se pueden entregar, están en Argentina. Tiene que haber una ley".

Los motivos de la expropiación

"Buena parte del debate que se estuvo escuchando estos días está repleto de imprecisiones de falsedades de cuestiones que realmente vale la pena aclarar", declaró Kicillof al comenzar la conferencia de prensa, cuando resaltó que "la expropiación por parte del Congreso de la nación con una ley votada por amplísima mayoría".

El gobernador bonaerense manifestó que "privatizar YPF, particularmente en la época de Repsol, fue una verdadera desgracia para YPF, para la Argentina y también para las posibilidades de desarrollo de nuestro país". "YPF pasó a ser como productora de petróleo y principal empresa de la Argentina la mitad de lo que era antes de esta situación", sostuvo.

"Estaban vaciando YPF, estaba en un estado de destrucción, de achicamiento y de liquidación", prosiguió el ex ministro de Economía, quien explicó que la Argentina "tuvo que comenzar un proceso de importación de energía", lo que puso "en jaque la economía argentina en su conjunto". "No solo faltan combustibles, sino divisas. Y se empieza a producir la necesidad de importación de combustible", remarcó.

Luego, puntualizó: "El objetivo era poner a funcionar nuevamente YPF en favor de los intereses nacionales". Asimismo, señaló que luego de la recuperación de YPF "se puso en marcha, inmediatamente, Vaca Muerta" y "rápidamente" se "empezaron a encontrar resultados".