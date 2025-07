Se agrava la situación del hijo del diputado de LLA prófugo: tentativa de homicidio y rebeldía

Se agrava la situación del hijo del diputado de LLA: tentativa de homicidio y rebeldía

Gino Ansaloni, hijo del diputado de La Libertad Avanza (LLA), Pablo Ansaloni, continúa prófugo de la Justicia a un mes de haber protagonizado una salvaje golpiza a un adolescente de 17 años a la salida de un boliche por lo que fue imputado por “tentativa de homicidio” junto a otros jóvenes por la fiscalía de Colón, provincia de Buenos Aires. La situación procesal del joven se complica cada día más luego de que fuera declarado en rebeldía. En ese marco, sus abogados no pueden ejercer su defensa. En tanto, la víctima denunció recientemente que recibió “amenazas” y que, además, fueron a su casa a buscarlo.

Ansaloni, junto a otros jóvenes (un grupo integrado por seis o siete), atacó el pasado domingo 15 de junio a Guido Ruiz, quien pudo señalar puntualmente a sus atacantes que lograron ser identificados. La golpiza quedó grabada en cámaras de seguridad y fueron una de las claves para la imputación, al tiempo que la fiscal Magdalena Brandt sumó la declaración de la víctima de 17 años. Hasta ahora, uno de los atacantes fue arrestado y se trataría de Maximiliano Fabián Martínez, de 20 años.

Según el proceso judicial, la fiscalía imputó a Ansaloni por el delito de "tentativa de homicidio", razón por la cual el joven debe ponerse a disposición de la justicia. A pesar de su situación, permanece prófugo con pedido de captura desde hace casi un mes. En este marco, si bien se encuentra debidamente asistido por abogados, el estado de rebeldía impide una defensa efectiva. En diálogo con El Destape, el abogado Juan Ignacio Cruz Matteri detalló que si bien "se han presentado recursos en las primeras etapas del expediente, lo cierto es que, una vez firme el pedido de captura y hallándose el imputado en condición de prófugo, toda presentación posterior deviene inoficiosa".

Asimismo afirmó que el denunciado "incurre en la figura del contumaz, lo que impide la prosecución de una defensa técnica válida en su nombre, entonces para que sus letrados puedan continuar ejerciendo dicha defensa, resulta indispensable que el imputado se presente y se someta a derecho". El contumaz es la persona imputada en un proceso penal que, estando legalmente requerida, se mantiene voluntariamente prófuga o ausente, eludiendo así la acción de la justicia.

"Se trata de un caso que merece especial atención. Basta recordar el tristemente célebre caso , que involucró a un grupo de jóvenes rugbiers en la ciudad de Zárate y cuyo desenlace conmovió a más de uno en el país. A ello debe añadirse que el imputado es hijo de una reconocida figura de la política local, circunstancia que impone un estándar de conducta social más elevado que el exigido al ciudadano común. En consecuencia, hechos de esta gravedad no pueden pasar inadvertidos y deben ser sancionados con el máximo rigor de la ley", apuntó.

Se agrava la situación del hijo del diputado de LLA: tentativa de homicidio y rebeldía

Se complica la situación del hijo del legislador de LLA

El letrado agregó que "la situación procesal del imputado se ve agravada por su condición de prófugo ya que esta circunstancia no solo obstaculiza el desarrollo del proceso, sino que además refuerza la gravedad de su conducta evasiva frente a la acción de la justicia local".

Detalló que esto podría incluir una reparación económica —incluyendo la multa, el daño patrimonial, los daños físicos, eventuales incapacidades, el daño moral, entre otros conceptos— que deberá canalizarse por la vía civil y comercial, como corresponde en estos casos. En cuanto al proceso penal, aclaró que "la carátula actual se mantiene sin modificaciones pero advirtió que es necesario esperar a evaluar cuál es su postura o manifestación de los hechos en el expediente judicial; es decir si tenemos ante nosotros lo que se llama 'un pacto de silencio'".

En esta línea, el joven que fue agredido denunció que recibió “amenazas” y que, además, fueron a su casa a buscarlo y enfatizó que el hijo del diputado fue uno de los que me golpea en el baño”.“Vinieron hasta mi casa a buscarme y no me encontraron, yo estaba internado”. “El miedo y el trauma quedan, pero tengo que continuar con mi vida”, manifestó y sumó que todo está en la justicia y espera “que hagan lo que tienen que hacer”.