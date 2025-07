Escándalo cripto: denunciaron el presidente de la Oficina Anticorrupción

Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción

A casi cinco meses de la difusión que el presidente Javier Milei hizo de la estafa de la criptomoneda $LIBRA, los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade denunciaron al presidente de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, para que se investigue "la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

"Pese a las evidencias que percibimos concluyentes acerca de la participación del Presidente de la Nación en la promoción de la criptomoneda $Libra en su cuenta personal de X y decisión posterior de borrar ese posteo, y toda la cronología opaca que surgió de estos hechos, la Oficina Anticorrupción concluyó, en la Resolución 9/2025, que no se verificó ninguna infracción ética por parte del presidente Milei. Dicha conclusión replica, sin análisis crítico ni profundización técnica, los argumentos exculpatorios brindados por el propio presidente en sus redes sociales y comunicados oficiales", plantearon Ferraro y Frade en una declaración que difundieron.

"La resolución de la OA, firmada por su titular, utiliza los mismos argumentos esgrimidos por el presidente Javier Milei en una entrevista televisiva, que debió ser interrumpida por uno de sus asesores para darle indicaciones al interlocutor del Presidente, acerca de las preguntas inadecuadas de la conversación", añadieron.

Además, opinaron que la Oficina Antorrupción "no llevó adelante una investigación sustancial ni diligencias autónomas", sino que solamente "se limitó a requerir explicaciones o documentación preexistente a distintas áreas del Poder Ejecutivo Nacional, aceptando como suficientes las respuestas formales sin contraste ni verificación". "Incluso, consta que la Secretaría General de la Presidencia respondió a requerimientos de la OA remitiendo declaraciones públicas del Jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados, en lugar de aportar información documental concreta”, agregaron.

La declaración de Ferraro

En sus redes sociales, Maximiliano Ferraro anunció la denuncia contra el titular de la Oficina Anticorrupción. "La OA se convirtió en una herramienta de blindaje político. Hoy, junto a Mónica Frade, presentamos una denuncia penal contra su titular, Alejandro Melik, por posible abuso de autoridad, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hace semanas, la OA resolvió que no hubo ninguna falta ética de Milei en el caso $LIBRA, repitiendo, sin análisis técnico ni autonomía, los mismos argumentos que el Presidente dio en redes y entrevistas. La OA no investigó, no contrastó y no verificó nada. Solo convalidó un relato", escribió en la red social X.

"Tampoco se valoró el rol institucional del Presidente en la promoción de la criptomoneda, ni el impacto económico y simbólico de su publicación del 14 de febrero. Pedimos que se investigue la posible injerencia política en esta resolución, incluyendo eventuales comunicaciones entre Melik y Milei, Karina Milei, Francos, Caputo y Adorni", añadió.