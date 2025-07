Denuncian que hay 9 muertos por frío en la calle en lo que va del invierno

En medio de una ola polar que sitúa a Argentina como uno de los países más gélidos del mundo, denuncian que ya son 9 personas las que murieron de frío en apenas 10 días de lo que va del invierno. Alertan que hay "cada vez más" familias en la calle, situación agravada por "la pérdida de trabajo" y "las fábricas que van cerrando" en ciudades de todas las provincias del país. Si bien desde la Ciudad de Buenos Aires reconocieron que dos personas en situación de calle murieron, aclararon que estas muertes se produjeron en los primeros días de abril cuando todavía no se registraba la actual ola de frío.

"Acaba de morir un hombre en Mar del Plata hace una hora, de frío", comenzó su diálogo con El Destape Radio el director de Proyecto 8, Horacio Ávila. Acto seguido, el titular de esta asociación Civil dedicada a las problemáticas de las personas en riesgo y situación de calle, alertó por las personas fallecidas los últimos días en distintos puntos del país. "Este año ya llevamos, con Gustavo, este muchacho de Mar de Plata, más un hombre de Paraná fallecido ayer -de 67 años-, un total de 9 muertes en 10 días en lo que va del invierno", detalló.

Para Ávila, se trata de "un síntoma" del último tiempo y recordó que el año pasado hubo "28 personas muertas en situación de calle" en distintas provincias. "Se desregularon los alquileres y ahora una habitación de hotel de 2x2, sin ventanas y cocina compartida, donde a veces vive una familia de 6 o 7 personas, sale $400 mil por mes. Un sueldo promedio es de $477 mil. Esta es una realidad que le toca vivir a un gran sector", planteó, y calificó de "fatal y desastroso" el año y medio de gestión de Javier Milei.

En ese sentido, puso de ejemplo el trabajo que realizó con su equipo en el barrio porteño de Constitución, donde llevó "cinco ollas de comida, con 500 porciones" y que "en menos de una hora, ya no había más". "Hay muchas más familias y mamás en la calle, abuelos y abuelos. Muchas más criaturas", añadió.

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirmaron a El Destape que "el caso del Centro Costanera fue un hecho que sucedió a principio de abril" y que no fue "en contexto de frío". "Es una persona que se desvaneció mientras era atendida por personal del Centro de Inclusión Social (CIS) y personal de Policía de la Ciudad", señalaron. Además, negaron que haya habido un fallecido "camino al Argerich" por hipotermia.

El caso del hombre fallecido en Mendoza

Al referirse a la reticencia de las personas en situación de calle en ir a centros especiales, Ávila señaló el caso de Juan Carlos Leiva, un hombre fallecido en Mendoza a quien "no le dejaban llevar al perro". "Él eligió no dejar a su perro y murió en la calle. Estas son las cosas que hacen que la gente no quiera ir, si no puede llevar a mi mascota no la voy a dejar. Si tengo mi carro yo tengo que poder llevar mi carro, que me permite hacer una moneda. Eso hace que estos lugares no sean amables para la gente", explicó.