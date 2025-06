La inflación que informa el Indec, bajo la lupa: seis provincias informan subas mayores

El INDEC, a cargo de Marcos Lavagna, sigue dilatando la actualización de la metodología de la medición de la inflación y sus números se alejan cada vez más, no sólo de la realidad, sino de las mediciones provinciales. El eje de la discusión, además de incluirse consumos ya inexistentes (se mantiene una canasta construida en 2004), es la incidencia que se le da a la categoría servicios que, tras los aumentos, se "come" más de la mitad del ingreso de los hogares. En la comparación con otras direcciones estadísticas, mientras Lavagna publica que la inflación de mayo fue de 1,5 por ciento, en la Ciudad de Buenos Aires sólo el rubro Servicios subió 2 por ciento. De las nueve provincias con mediciones propias, en seis distritos registraron alzas del IPC superiores al total país.

La inflación de mayo en las provincias: importante reducción de la suba de los IPC locales, en línea con el total país. La desaceleración se verificó principalmente en productos vinculados a un dólar barato, mientras que se mantiene un piso en torno al 2 por ciento en los servicios, aún con muchos de ellos planchados en la previa legislativa.

Esto es reflejo también de la velocidad de ajuste de la demanda respecto a su precio. Lo que en Economía se llama elasticidad de la demanda. En los casos de alta inflación y baja en el poder de compra de los ingresos, la velocidad en la que ajustan los servicios es menor que la de adquisición de bienes. Un hogar rápidamente puede dejar de adquirir un producto (o consumirlo menos) pero no se baja del sistema de gas natural porque no puede pagar la factura un mes en particular. En estos casos se inicia con el endeudamiento para gastos corrientes.

Por divisiones

El nivel general informado por INDEC fue para mayo del 1,5 por ciento, resultado de enlazar 16 meses consecutivos de caída mensual del consumo masivo. Sigue sin tocar fondo y traccionó la cifra de la controversial medición oficial a una desaceleración. Del otro lado, incluso manteniendo muchos pisados hasta después de las elecciones, se destacaron mayores aumentos en Comunicación (4,1 por ciento), por subas en Servicios de telefonía e internet. Le

siguió Restaurantes y hoteles (3 por ciento), por las alzas en Restaurantes y comidas fuera del hogar.

El IPC núcleo, que cuando era más bajo el general se resaltaba desde el Gobierno, arrojó en mayo un 2,2 por ciento. Pese a que adolece de los mismos problemas de medición (es la misma) que del IPC general, la núcleo refleja la inflación subyacente [(de fondo), eliminando las fluctuaciones de precios causadas por factores estacionales o regulaciones y permite analizar la tendencia real de los precios.

En mayo, seis distritos registraron alzas del IPC superiores al total país: lideraron Chaco (2,5 por ciento), Córdoba (2 por ciento), Neuquén (1,9 por ciento), Mendoza (1,7 por ciento), Tucumán (1,6 por ciento) y CABA (1,6 por ciento), mientras que San Luis creció en igual nivel (1,5 por ciento); por su parte, solo Santa Fe (1,4 por ciento) y Río Negro (0,8 por ciento) tuvieron incrementos inferiores al nivel nacional. En el caso de CABA, su departamento estadístico informó que para mayo los Bienes registraron una suba de 0,8 por ciento, por debajo de los Servicios que aumentaron 2 por ciento.

Fuera de promedio

En el país son once las jurisdicciones con medición propia de IPC; sin embargo, en este informe se utilizan los datos de nueve de ellas, debido a que dos no tienen información actualizada: San Juan no publica desde el 2022 bajo argumento de actualizar la medición; y Jujuy que hasta marzo 2025 publicada su relevamiento pero anunció que a partir de abril inicia un proceso de actualización del mismo, por lo que no hay datos para el mes de análisis. Las utilizadas son las de CABA, Chaco, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán.

"De las nueve jurisdicciones con medición propia, ocho mostraron una suba inferior a la del mes previo. Las mayores desaceleraciones se dieron en Santa Fe (-1,4 puntos porcentuales) y Mendoza (-1,3 puntos porcentuales.); mientras que Chaco fue el único caso donde la suba se aceleró respecto al mes previo (0,1 puntos porcentuales)", señala un informe de Politikon Chaco.

A nivel país, el período enero a mayo del corriente año cerró con un alza acumulada del 13,3 por ciento y, en ese marco, cinco distritos finalizaron el período con alzas superiores: Neuquén (16,4 por ciento), Santa Fe (14,3 por ciento), Chaco (14 por ciento), Córdoba (13,8 por ciento) y Tucumán (13,5 por ciento); los cuatro distritos restantes, por su parte, presentaron un alza inferior al total país, siendo Río Negro la que registró la más leve con 9%, que constituye además el único caso con suba acumulada inferior al 10 por ciento.

El IPC país presentó una variación interanual del 43,5 por ciento y en ese contexto, cuatro provincias se ubican por encima de ese nivel con Neuquén a la cabeza (56,3 por ciento); por el contrario, en Río Negro se observa la menor variación interanual con 35,7 por ciento.