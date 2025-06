Crisis sin piso: alerta por una caída del 20% en el consumo en bares en Santa Fe

Crisis en los bares de Santa Fe.

Las consecuencias de las medidas de ajuste implementadas por el presidente Javier Milei a nivel nacional y la réplica del modelo por parte del gobernador Maximiliano Pullaro en la provincia de Santa Fe se traducen en una grave crisis de consumo, el cierre de comercios y la tendencia de las personas a que realicen juntadas en casas por la pérdida de poder adquisitivo.

De acuerdo a un relevamiento realizado por la Cámara de Bares de Santa Fe, el consumo en cervecerías de la Capital sufrió una caída del 20% en promedio desde diciembre del año pasado hasta abril de 2025. El representante del sector, Maximiliano Chiarelli, aseguró que "la situación a nivel nacional es crítica" y muchos bares y restaurantes de la capital santafesina tienen carteles de venta o alquiler.

"Si bien la inflación bajó, también es cierto que la estrategia es enfriar la economía y bajar el consumo", dijo Chiarelli en diálogo con LT10, donde también señaló que, "ante el incremento del costo de vida, la gente lo primero que recorta son las actividades de esparcimiento y todos los gastos que implica una salida".

En ese marco, sostuvo que en los últimos meses “hubo bastantes irregularidades en los bares. Ayer estuvimos casualmente hablando sobre Rosario y a nivel nacional que había una caída del 30% en promedio del rubro”. Si bien los relevamientos indican que la situación es un poco menos crítica en la ciudad de Santa Fe, los números relevados reflejan una merma promedio de entre 18 y 20%.

Chiarelli señaló que los grandes y verdaderos problemas "son los aumentos en los impuestos y los servicios”. "Pagás 2 millones de pesos de luz mensual. Imaginate el café que tenés que vender para solo poder pagar un servicio", lanzó durante una entrevista con la radio Sol Play.

Los empresarios del sector se ven obligados a "recortar por todos lados" para intentar subsistir, lo que evidencia la difícil situación económica que atraviesan. Sobre las medidas que toman los dueños de sitios, Chiarelli detalló que "hay una reducción horaria", por lo que "se abre un poco más tarde y se cierra un poco más temprano". A su vez, dijo que también "hay cuestiones que son temporales" y que, con el invierno, la gente elige "no salir entre semana", de modo que muchos lugares "aprovechan para hacer promociones fuertes" durante esos días.

Si bien reconoció que “mayo fue un buen mes” para el sector consecuencia de los numerosos eventos que hubo en la ciudad, como el recital de La Renga en Colón, Emanero en el estadio cubierto Ángel P. Malvicino y el partido de Las Panteras en Unión, el representante del sector aclaró que "eso no termina de apalear los cuatro meses restantes que fueron bastante complicados”.

De esta manera, remarcó que "el rubro gastronómico es una gran parte del motor de la rueda" económica y dijo que "es importante" trabajar "en conjunto con la parte pública y privada para seguir incentivando eventos para que esa teoría del derrame y consumo interno la podamos trabajar entre nosotros".

Los bares de Santa Fe atraviesan una crisis.

Hacerle frente a la crisis: juntadas en casa para gastar menos

El titular de la Cámara Empresaria de Discotecas y Bares de la provincia de Buenos Aires, Carlos López, explicó que "bajó muchísimo el consumo" y subrayó que "claramente no hay salidas como hacía la gente habitualmente, cuando se tomaba algo y se podía salir una o dos veces por fin de semana". El fenómeno consecuente es que "hay muchas más juntadas en casas".

"La falta de dinero hace que la gente no salga. Se hacen promociones, se hacen un montón de cosas para tratar de cautivar para que la gente te venga, pero la realidad es que no hay consumo y no hay gente saliendo como se hacía normalmente", apuntó el empresario.

Desde las perspectivas de los precios, destacó que "son variables dependiendo de la zona y el fin de semana". En relación con el patrón de ventas, puntualizó: "Los primeros fines de semana del mes son donde se apuesta un poco más a tratar de facturar porque la gente es donde más sale, después se empieza a graduar los fines de semana a final del mes, donde la gente sale menos". Y remató: "Diría que ya después del segundo fin de semana del mes ya no hay consumo".