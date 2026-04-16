El gobierno de Javier Milei avanza en una semana de alta tensión con la causa judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito golpea la imagen oficial y se suma a las críticas por los aumentos salariales de ministros y secretarios. En paralelo, Caputo desembarcó en Washington a la espera de negociar con el FMI el desembolso por US$1.000 millones. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El Gobierno de Milei enfrenta otra jornada de protesta en la puerta de la casa de Adorni
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Barrios de Pie pondrá una olla popular frente a la casa de Manuel Adorni
La organización social Barrios de Pie montará un comedor comunitario este jueves frente a la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en reclamo por el cierre del programa Volver al Trabajo.
Se trata de la propiedad ubicada en el barrio porteño de Caballito, la misma que es investigada en la Justicia en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario de la administración libertaria. La olla popular se colocará a partir de las 11 en la calle Miró al 500.
“El Gobierno Nacional decidió cerrar el programa Volver al Trabajo, ex salario social complementario, que abarca a 951.871 trabajadores de la economía popular, cobrando un escaso ingreso mensual de $78.000”, se quejó Barrios de Pie.
En un mensaje, la agrupación sostuvo que “las principales afectadas de esta medida son las cocineras de los comedores comunitarios, ya que era su único ingreso por el trabajo que allí realizaban”.
“Mientras funcionarios nacionales compraron casas, viajaron al exterior en vuelos privados y sacaron créditos en el Banco Nación para segundas o terceras casas, las cocineras se quedan sin su escaso ingreso, poniendo en peligro la apertura de los comedores”, indicó el espacio.
Norma Morales, referente de Barrios de Pie y Secretaria General Adjunta de la UTEP, expresó: “Es increíble que este mamarracho de Adorni diga que se desloma mientras viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar. Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida.”
“Estamos frente a un gobierno nefasto que esta llevando a nuestro pueblo a la pobreza total mientras ellos se vuelven millonarios. Con la medida que tomaron peligra el cierre de los comedores, decidieron sacarles el único plato de comida al que accedían miles de niños y jubilados”, agregó Morales.
Hace 2 horas
Milei perfora su piso: el nivel de satisfacción con la marcha del país cayó otros 5 puntos
La satisfacción con la marcha del país y la aprobación de la gestión de Milei tocan sus mínimos en la nueva encuesta de la Universidad de San Andrés. Los rechazos superan el 60% y la falta de trabajo y los bajos salarios se instalan como los principales problemas.
La caída de popularidad en la que ingresó el gobierno de Javier Milei desde principios de año no se detiene. El nivel de satisfacción con la marcha general del país cayó al 28%, otros cinco puntos respecto a marzo. La insatisfacción ya alcanza al 68% de los encuestados, un número inquietante. La aprobación de Milei está por debajo de la que tenía Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato, con una curva similar: ambos tuvieron su mejor momento en las elecciones de medio término y luego iniciaron su declive. La falta de trabajo y los bajos salarios se consolidan como los principales problemas del país, seguidos de cerca por la corrupción. Además, la inflación, que casi había desaparecido del ránking, volvió a tomar impulso. Este cóctel de preocupaciones hunde a la mayoría en el pesimismo y evapora los apoyos a Milei.
Hace 3 horas
Milei dio la orden y Caputo se abrazó a la ortodoxia: secó de pesos la economía
El BCRA se llevó 4,4 billones que habían quedado de liquidez en el sistema y el Tesoro absorbió otros 2 billones más en la colocación de deuda. Milei anticipó que iban a profundizar la restricción monetaria. Pese a los comunicados, el FMI espera el anuncio de medidas antes de aprobar el desembolso de 1.000 millones de dólares.
El Gobierno concretó este miércoles el anuncio que había anticipado el presidente Javier Milei después de conocerse la nueva aceleración del proceso inflacionario: entre el Tesoro y el BCRA absorbieron unos 6,5 billones de pesos que tenía de liquidez el sistema, profundizando la restricción monetaria que se traduce en mayor recesión especialmente de la actividad económica vinculada al consumo interno.
NaN:NaN | NaN/NaN/NaN
La "Familia Judicial" se expande: Mahiques puso a su hermano en el Ministerio de Justicia
El Gobierno oficializó la designación de Esteban Mahiques al frente de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia. También hubo cambios en Obras Públicas dentro del Ministerio de Economía.
Hace 7 horas
Inflación al 50 por ciento y ajuste sin salida
Hace 7 horas
Milei perfora su piso: el nivel de satisfacción con la marcha del país cayó otros 5 puntos
La satisfacción con la marcha del país y la aprobación de la gestión de Milei tocan sus mínimos en la nueva encuesta de la Universidad de San Andrés. Los rechazos superan el 60% y la falta de trabajo y los bajos salarios se instalan como los principales problemas.
Hace 10 horas
Coimagate: indagatoria para Spagnuolo, el ex socio de Fred Machado y 33 personas más
El juez Ariel Lijo ordenó este miércoles 35 indagatorias en el marco del caso en que se investiga una “enorme trama de corrupción” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La tanda de nuevas declaraciones comenzará el 28 de abril con Diego Spagnuolo, el íntimo amigo del presiente Javier Mieli, quien ya está procesado y debe ampliar su testimonio.
Hace 11 horas
En medio del temporal, el Gobierno despedirá a 140 trabajadores del Servicio Meteorológico
El Gobierno pondrá en marcha este jueves una "reestructuración" en el organismo, un plan de ajuste que los trabajadores estaban resistiendo hace meses. Denuncian que detrás de la "modernización" habrá "pérdida de conocimiento".
Hace 11 horas
Otra mentira de Adorni: en la nota con Majul, omitió su viaje a Aruba
En La Nación Más, Adorni volvió a mentir: omitió su viaje a Aruba en primera clase.
Hace 11 horas
Desalojos y extranjerización de tierras: lo que se dijo sobre la ley de Propiedad Privada
Las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales del Senado retomaron el debate del proyecto, que fue cuestionado por la mayoría de los expositores de la jornada. La Libertad Avanza especula con tener el dictamen la semana que viene.
Hace 11 horas
Milei dio la orden y Caputo se abrazó a la ortodoxia: secó de pesos la economía
El BCRA se llevó 4,4 billones que habían quedado de liquidez en el sistema y el Tesoro absorbió otros 2 billones más en la colocación de deuda. Milei anticipó que iban a profundizar la restricción monetaria. Pese a los comunicados, el FMI espera el anuncio de medidas antes de aprobar el desembolso de 1.000 millones de dólares.
Hace 12 horas
En un año, el modelo de Milei destruyó más de 124 mil empleos formales
Crecen los monotributistas, pero no logra compensar la caída del sector registrado. En 2026 se perdieron además 1.632 empleadores.
Hace 12 horas
El crudo testimonio de un jubilado: "Dos días tomando mate cocido con una galleta"
Un hombre mayor contó a El Destape que hace dos meses perdió su trabajo y desde ese momento vive en un hotel. "Esto tiene que terminar", aseguró, angustiado.
Hace 12 horas
Economista cercano a Milei alertó por el futuro: "El ajuste llegó para quedarse"
Pese a reconocer que "no hay para festejar" con el 3,4% de inflación en marzo, el amigo personal de Milei consideró que "no es desesperante" el contexto económico en el que sucede esta suba.
Hace 13 horas
Ajuste cruel: angustia por el posible cierre de un hogar para personas con discapacidad
La institución Promover, que funciona desde hace 40 años, está al borde del cierre. Denuncian que desde hace meses el Gobierno no paga las prestaciones de las que dependen jóvenes con discapacidades severas.
Hace 13 horas
El modelo es la precarización: con la informalidad en 43%, avanza la renta privada
Durante el cuarto trimestre del 2025, cayó la participación de los trabajadores en la generación de los ingresos, mientras que el sector privado avanzó sostenido por la intermediación financiera y las exportaciones agropecuarias. Se consolida una estructura de precarización laboral.
Hace 14 horas
Petro cruzó a Milei por la inflación de marzo: "Tiene otras causas"
La medición de INDEC conocida ayer arrojó que la inflación de marzo fue de 3,4% y acumula diez meses de crecimiento consecutivo.