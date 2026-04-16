El Gobierno de Milei enfrenta otra jornada de protesta en la puerta de la casa de Adorni

La organización social Barrios de Pie montará un comedor comunitario este jueves frente a la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en reclamo por el cierre del programa Volver al Trabajo.

Se trata de la propiedad ubicada en el barrio porteño de Caballito, la misma que es investigada en la Justicia en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario de la administración libertaria. La olla popular se colocará a partir de las 11 en la calle Miró al 500.

“El Gobierno Nacional decidió cerrar el programa Volver al Trabajo, ex salario social complementario, que abarca a 951.871 trabajadores de la economía popular, cobrando un escaso ingreso mensual de $78.000”, se quejó Barrios de Pie.

En un mensaje, la agrupación sostuvo que “las principales afectadas de esta medida son las cocineras de los comedores comunitarios, ya que era su único ingreso por el trabajo que allí realizaban”.

“Mientras funcionarios nacionales compraron casas, viajaron al exterior en vuelos privados y sacaron créditos en el Banco Nación para segundas o terceras casas, las cocineras se quedan sin su escaso ingreso, poniendo en peligro la apertura de los comedores”, indicó el espacio.

Norma Morales, referente de Barrios de Pie y Secretaria General Adjunta de la UTEP, expresó: “Es increíble que este mamarracho de Adorni diga que se desloma mientras viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar. Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida.”

“Estamos frente a un gobierno nefasto que esta llevando a nuestro pueblo a la pobreza total mientras ellos se vuelven millonarios. Con la medida que tomaron peligra el cierre de los comedores, decidieron sacarles el único plato de comida al que accedían miles de niños y jubilados”, agregó Morales.