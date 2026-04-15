Quini 6: resultados del miércoles 15 de abril de 2026 y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.365 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 15 de abril de 2026.

El sorteo 3.365 del Quini 6 se llevará a cabo este miércoles 15 de abril en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape.

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $5.650 millones.

¿Qué números salieron en el Quini 6 de anoche?

Tradicional : Los resultados estarán disponibles después de las 21.15

: Los resultados estarán disponibles después de las 21.15 La Segunda: Los resultados estarán disponibles después de las 21.15

Los resultados estarán disponibles después de las 21.15 La Revancha : Los resultados estarán disponibles después de las 21.15

: Los resultados estarán disponibles después de las 21.15 Siempre Sale: Los resultados estarán disponibles después de las 21.15

Los resultados estarán disponibles después de las 21.15 Premio extra: Los resultados estarán disponibles después de las 21.15

Qué días se sortea el Quini 6 y dónde verlo

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Además de la TV Pública, podés seguir el sorteo por Telefe Santa Fe, Canal RTS para la Provincia de Santa Fe, Canal 9 (Paraná), AR12 y LT9 Radio Brigadier López y el canal de YouTube de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

Cuánto cuesta el Quini 6