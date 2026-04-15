Economista cercano a Milei alertó por el futuro: "El ajuste llegó para quedarse"

Luego de que el Indec diera por décimo mes consecutivo un aumento en la inflación, el economista Juan Carlos de Pablo salió a intentar defender la gestión de su amigo y presidente Javier Milei y advirtió que "el ajuste llegó para quedarse". Si bien reconoció que "la inflación fue superior a todas las estimaciones privadas", consideró que "el aumento de la nafta salió barato".

"Hay que buscar dónde recortar. El ajuste llegó para quedarse", dijo de Pablo en diálogo con El Destape 1070. El amigo personal de Milei habló un día después de que el líder libertario admitiera el recrudecimiento del índice de precios. "La inflación fue superior a todas las estimaciones privadas", señaló el economista, en línea con el Presidente.

Si bien reconoció que "no hay para festejar" con el 3,4% de inflación en marzo, el economista planteó que "no es desesperante" el contexto. "No se ve dibujando los índices, prohibiendo exportaciones, congelando precios o modificando la pauta cambiaria. A dios gracias", deslizó

Pese a que el propio Milei lo citó recientemente como una de los motivos del aumento de la inflación de marzo, de Pablo aseguró la guerra en Medio Oriente fue "el gran ausente" en el índice que arrojó el Indec. "La gran noticia es el impacto de la guerra, los combustibles. Eso no apareció", señaló.

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Frente a esto, de Pablo fue consultado sobre si cree que el próximo número de inflación sí se verá afectado por esas subas. "No tengo como saberlo, vos preocupate todo lo que quieras", lanzó.

El amigo del Presidente también expresó que "hay que darle bola" cuando el mandatario "dice cosas significativas" y aseguró que "gracias a Milei, el aumento de la nafta salió barato". "El equilibrio fiscal no está en peligro", agregó después.

Por otro lado, el economista reconoció que "el gobierno debe hacer algo con las prepagas" porque "no se le puede pedir a los argentinos que gasten". Sin embargo, también criticó a quienes piden que Nación aumente partidas para mejorar la salud. "Si no quieren ajuste, tiremos plata desde un helicóptero", planteó.

De Pablo también quiso separar la situación económica que atraviesa el sector comercial del industrial, que en febrero registró un desplome de 8,7% y borró toda la suba que tuvo en la era Milei, según datos del Indec. "La crisis comercial es completamente distinta a la industrial", deslizó, y luego resaltó que las tarifas de la economía "están en recomposición".