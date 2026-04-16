La "Familia Judicial" se expande: Mahiques puso a su hermano en el Ministerio de Justicia

Juan Bautista Mahiques amplió la influencia de su familia en el Estado.

El Gobierno Nacional oficializó este jueves la designación de Esteban Mahiques como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia. La medida, formalizada a través del Decreto 251/2026 publicado en el Boletín Oficial, lleva la firma del propio ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del presidente Javier Milei.

El nombramiento, que rige retroactivamente desde el 6 de marzo de 2026, establece que el cargo será desempeñado con carácter ad honorem, lo que implica que el flamante funcionario no percibirá remuneración por sus servicios. Sin embargo, más allá de lo administrativo, la designación abre un cuestionamiento ético por el perfil familiar que adquiere la cartera de Justicia.

El linaje de los Mahiques

Hablar de los Mahiques es referirse a uno de los apellidos con mayor anclaje en el Poder Judicial y los organismos de control. El ministro Juan Bautista Mahiques, antes de recalar en el gabinete nacional, se desempeñó como exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y miembro de la Comisión de Ética de la Conmebol.

Con la llegada de Esteban a su equipo, el árbol genealógico de la gestión pública se completa con otros nombres de peso. Son hijos de Carlos Mahiques, actual camarista de la Casación, quien recientemente estuvo envuelto en una polémica tras revelarse que festejó su cumpleaños en una propiedad vinculada a dirigentes del fútbol investigados por la Justicia.

En tanto que Ignacio Mahiques, hermano menor de Juan Bautista y mayor de Esteban, ejerce como juez de Cámara en el ámbito porteño. Esta red de influencias justifica el mote de "familia judicial" que los rodea, un círculo donde el derecho, la política y los vínculos familiares son indisolubles.

Cambios en el Ministerio de Economía

El Gobierno oficializó modificaciones en la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía mediante el Decreto 250/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida dispuso la salida de Luis Enrique Giovine y designó a Bernardo Bartolomé Heredia al frente del área.

Según la norma, el cese de Giovine rige desde el 14 de abril e incluye un agradecimiento por los servicios prestados. A su vez, se aceptó la renuncia de Heredia a su cargo como subsecretario de Recursos Hídricos, dentro de la misma cartera. El decreto también estableció que asumirá como secretario de Obras Públicas ad honorem, con vigencia desde esa misma fecha