El argentino es una de las figuras del Bournemouth.

Luego de confirmar que no renovaría su contrato con el Bournemouth, Marcos Senesi comenzó a sonar fuerte para mudarse a La Liga de España, donde tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid habían mostrado interés. De hecho, Joan Laporta, presidente del conjunto culé, hasta llegó a referirse a la posibilidad de fichar al central debido al coste cero, ya que se marchará del cuadro inglés con el pase en sus manos.

No obstante, a pesar del interés de los equipos españoles, todo indicaría que el defensor de la Selección Argentina no quiere irse de Reino Unido, de manera tal que piensa analizar las opciones que tiene en la Premier League. De acuerdo con Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de pases, el zaguero se encuentra en carpeta de tres importantes clubes ingleses que considerarían contratar sus servicios.

En concreto, se trata de Manchester United, Chelsea y Tottenham, donde podría encontrarse con algunos de sus compañeros de la “Albiceleste”. En el United, Lisandro Martínez tiene bien cubierta la zaga, pero la presencia de un refuerzo de jerarquía le facilitaría las tareas, además de que permitiría mayor rotación, mientras que Enzo Fernández sigue en el Chelsea y Cristian Romero en los “Spurs”.

“Marcos Senesi está a punto de elegir su próximo equipo. Sus agentes están en estrecho contacto con Chelsea, Tottenham y Manchester United. El resto de los equipos está mucho más lejos”, escribió Moretto en su cuenta de X. De esta manera, la prioridad del argentino será mantenerse en la Premier League, donde arribó en agosto del 2022 cuando fue vendido por el Feyenoord de Países Bajos al Bournemouth.

Ahora bien, de todas las opciones, quizá la que le dé mayor regularidad al surgido en San Lorenzo sea el Tottenham, que corre el riesgo de perder al “Cuti” en el siguiente mercado de pases. Eso sí, los “Spurs” se encuentran en una situación delicada que será determinante para el jugador, ya que el club está en zona de descenso con 30 puntos cuando solo quedan seis fechas para el cierre de la temporada.

Senesi suma tres partidos con la "Albiceleste"

Senesi sueña con el Mundial 2026

Marcos Senesi tuvo su regreso a la Selección Argentina en octubre del año pasado contra Venezuela y también formó parte del amistoso del pasado 28 de marzo contra Mauritania en La Bombonera. El central jugó los 90 minutos, se llevó una amonestación y dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico, lo que mantiene viva su esperanza de vestir la casaca nacional en el Mundial 2026.