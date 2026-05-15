La cumbre del BRICS concluye sin declaración conjunta y muestra divisiones sobre la guerra en Irán

Reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS en Bharat Mandapam en Nueva Delhi, India

Los ​principales diplomáticos de los países del BRICS, entre ellos competidores como Irán y Emiratos Árabes Unidos, no lograron emitir una declaración conjunta el viernes tras una ‌reunión de dos días celebrada en ‌Deli, lo que obligó a India, país anfitrión, a publicar únicamente una declaración de la presidencia en la que se ponían de manifiesto sus diferencias.

Teherán quería que el grupo de economías emergentes condenara la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y acusó a Emiratos Árabes Unidos, aliados de Estados Unidos, de participar directamente en las operaciones militares contra el país.

Irán ha atacado a Emiratos Árabes Unidos con misiles y drones en ​varias ocasiones desde que comenzó ⁠la guerra el 28 de febrero.

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"Hubo opiniones divergentes entre algunos miembros en lo que ‌respecta a la situación en la región de Oriente Medio", señaló ⁠India en la declaración y el documento final.

Sin nombrar ⁠a Emiratos Árabes Unidos, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo en una rueda de prensa que un miembro del BRICS bloqueó algunas partes de la declaración.

"No ⁠tenemos ningún problema con ese país en concreto, no ha sido nuestro objetivo ​en la guerra actual. Solo atacamos bases militares estadounidenses e instalaciones ‌militares estadounidenses que, por desgracia, se encuentran ‌en su territorio", dijo, y añadió que esperaba que las cosas cambiaran cuando ⁠los líderes del BRICS se reunieran este año.

"Espero que, para cuando lleguemos a la cumbre, lleguen a comprender que Irán es un vecino, que tenemos que convivir, que hemos convivido durante siglos y que tenemos que seguir conviviendo durante los siglos venideros".

El Ministerio de ​Asuntos Exteriores de ‌Emiratos Árabes Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los miembros del grupo habían expresado sus respectivas posiciones nacionales y compartido una serie de perspectivas, según la declaración de India.

Estas abarcaban desde la necesidad de una resolución temprana de la crisis y el valor del diálogo y la ⁠diplomacia hasta el respeto de la soberanía y la integridad territorial, según la declaración.

También se abordó en las conversaciones la importancia de respetar el derecho internacional, garantizar un comercio marítimo seguro y sin obstáculos a través de las vías navegables internacionales, y proteger las infraestructuras y las vidas de la población civil, añadió.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD DEL MUNDO EN DESARROLLO

La declaración indicaba que los ministros del BRICS "recordaron que la Franja de Gaza es una parte inseparable del Territorio Palestino ‌Ocupado". También destacaron la importancia de unificar Cisjordania y la Franja de Gaza bajo la Autoridad Palestina, y reafirmaron el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a un Estado de Palestina independiente.

Un miembro expresó reservas sobre algunos aspectos de la sección relativa a Gaza, según la declaración, sin nombrar a nadie.

La declaración de India, en su calidad de presidencia ‌del bloque para 2026, señaló que los países miembros hicieron un llamamiento al mundo en desarrollo para que se mantenga unido a fin de hacer frente a los retos globales.

"Destacaron la importancia ‌del Sur Global como ⁠motor de un cambio positivo", añadió.

La región se enfrenta a retos internacionales que van desde la creciente tensión geopolítica hasta las recesiones económicas, ​los cambios tecnológicos, las medidas proteccionistas y las presiones migratorias, señaló.

El BRICS agrupa a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Etiopía, Egipto, Irán y Emiratos Árabes Unidos.

Con información de Reuters